باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس داده‌های جدید مراکز کنترل و پیشگیری ایالات متحده، شهر نیواورلئانز در ایالت لوئیزیانا با نرخ ۴۶ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، خطرناک‌ترین شهر آمریکا از نظر قتل شناخته شده است.

این رتبه‌بندی که بر اساس آمار سال‌های اخیر تهیه شده، ۳۰ شهر عمده و متوسط آمریکا را بر اساس نرخ قتل سرانه فهرست می‌کند و نشان می‌دهد که تمرکز جرایم خشونت‌آمیز در جنوب و غرب میانه است.

ممفیس با ۴۱ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در رتبه دوم قرار دارد، در حالی که سنت لوئیس، بالتیمور و واشنگتن دی‌سی هر سه با نرخ ۳۶ تا ۳۸ در رتبه‌های بعدی هستند.

منبع: کانال تلگرامی امریکانا