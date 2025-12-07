باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد خلیلی اعلام کرد: با نزدیک‌شدن بلندترین شب سال، برنامه ویژه تأمین و عرضه میوه، آجیل و اقلام پرمصرف شب یلدا را آغاز کرده و بازارچه‌های شهر راز در آماده‌باش کامل قرار گرفتند که در آنها اجناس با قیمت منصفانه ارائه شده و نظارت ویژه‌ای هم بر ارائه کالا‌ها در آنها می‌شود.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز گفت: با توجه به افزایش تقاضا در روز‌های منتهی به شب یلدا، برنامه‌ریزی منسجم برای تأمین به‌موقع و عرضه گسترده میوه و آجیل در بازارچه‌های شهر راز انجام شده است و این مجموعه‌ها در حال حاضر با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنند.

او با اشاره به تشکیل جلسه تخصصی با نمایندگان بازارچه‌ها و بهره‌برداران، گفت: در این نشست موضوعاتی همچون نوع و حجم تأمین اقلام پرمصرف، اجرای تخفیف‌های مناسب، ایجاد نظم در تحویل بار، کنترل کیفیت محموله‌ها و نظارت مستمر بر قیمت‌ها بررسی و ابلاغ شد تا روند خدمت‌رسانی در روز‌های شلوغ پایان آذر بدون اختلال انجام شود.

خلیلی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که استقبال شهروندان از بازارچه‌های شهرداری شیراز در مناسبت‌های ملی و سنتی همچون شب یلدا بسیار قابل توجه است؛ به همین دلیل امسال نیز سازمان تلاش کرده با افزایش حجم تأمین و استقرار ناظران قیمت، امکان خریدی مطمئن و آسان برای خانواده‌ها فراهم باشد.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر اهمیت ویژه‌ای برای تأمین کالا‌های اساسی و تنظیم بازار‌های شهری قائل هستند و همواره بر نقش بازارچه‌ها در مدیریت توزیع، حفظ تعادل قیمت و حمایت از شهروندان تأکید داشته‌اند.

او گفت: این مجموعه سالانه بخشی از بار تأمین اقلام مناسبتی را برعهده می‌گیرد تا مردم بتوانند با آرامش و بدون نگرانی از نوسانات قیمت، خرید‌های خود را انجام دهند.

خلیلی با اشاره به اعمال تخفیف‌های ویژه شب یلدا در برخی اقلام، از جمله انواع میوه‌های پرمصرف، هندوانه، انار، سیب و خشکبار منتخب، افزود: قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌نامه رسمی شهرداری و با تأیید کارشناسان انجام می‌شود.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری شیراز این اطمینان را داد که هرگونه تخلف قیمتی با حضور ناظران میدانی و سامانه‌های نظارتی سازمان پیگیری و برخورد خواهد شد.

او با بیان اینکه هدف ما این است که شهروندان شیراز خرید شب یلدای خود را با آرامش، اطمینان و رضایت کامل انجام دهند، گفت: بازارچه‌های شهر راز با تنوع محصول، کیفیت کنترل‌شده، قیمت‌های منصفانه و نظارت مستمر، بهترین گزینه برای تهیه اقلام شب یلدا هستند.

خلیلی در پایان از شهروندان دعوت کرد با مراجعه به بازارچه‌های شهرداری شیراز از خدمات ویژه یلدا بهره‌مند شوند و سپس بر نقش مشارکت مردم در موفقیت طرح‌های تنظیم بازار تأکید کرد.

