باشگاه خبرنگاران جوان - روند پیر شدن انسانها همیشه یکنواخت نیست. در سالهای پایانی زندگی، نقطهای حساس وجود دارد که توانایی بدن برای مقابله با آسیب و بیماری به شدت کاهش مییابد. پژوهشگران دانشگاه دالهاوزی کانادا میگویند پس از حدود ۷۵ سالگی، بدن دیگر به راحتی نمیتواند خود را بازیابی کند و همین کاهش توانایی در بازتوانی با افزایش ریسک مرگ همراه است.
محققان برای بررسی روند پیری انسان، عملکرد بدن را بهعنوان تعادلی بین آسیبهایی که به آن وارد میشود و توانایی بدن در ترمیم این آسیبها در نظر گرفتند. وقتی این تعادل به هم میخورد و بدن دیگر نمیتواند به سرعت یا بهطور مؤثر خود را ترمیم کند، بدن به نقطه شکنندگی یا فرتوتی میرسد. شناخت این نقطه میتواند به پزشکان و مراقبان سلامت کمک کند تا بهتر پیشبینی کنند که افراد مسن به چه نوع مراقبتها و حمایتهای بهداشتی نیاز خواهند داشت و برنامهریزی بهتری برای حفظ سلامتی و جلوگیری از مشکلات جدی انجام دهند.
مطالعات قبلی نشان دادهاند که روند پیری انسان بهطور یکنواخت پیش نمیرود و بدن دورههایی از پیری سریعتر را تجربه میکند. بررسیهای مولکولی نشان میدهد که جهشهای ناگهانی در روند پیری در حدود سنین ۴۴ و ۶۰ سال رخ میدهند و سرعت پیری اندامها پس از ۵۰ سالگی افزایش مییابد.
در سالهای پایانی زندگی، مشکلات سلامتی هم در تعداد و هم در شدت بیشتر میشوند. این افزایش آسیبپذیری بهعنوان شکنندگی شناخته میشود و پزشکان از شاخصی به همین نام (Frailty Index) استفاده میکنند که تعداد مشکلات سلامتی فرد را اندازهگیری و پیشبینی میکند که وضعیت سلامت او چگونه خواهد بود.
پژوهشگران با استفاده از دادههای بیش از ۱۲ هزار نفر که درطول سالها سلامتشان ردیابی شده بود، مدل ریاضی جدیدی برای بررسی روند پیری ساختند. آنها تغییرات سلامت افراد را در دو حوزه بررسی کردند: بروز مشکلات سلامتی مانند بیماری یا آسیب و مدت زمان بهبود از این مشکلات.
نتیجه نشان داد که با افزایش سن، تعداد مشکلات و زمان بازیابی افزایش مییابد تا اینکه در حدود ۷۳ تا ۷۶ سالگی، بدن دیگر نمیتواند با سرعت بروز مشکلات همگام شود و نقطه عطف شکنندگی رخ میدهد. پس از این نقطه، کاهش توانایی بدن باعث افزایش شدید مشکلات سلامت و خطر مرگ میشود.
هرچند این خبر کمی نگرانکننده است، یافتهها میتوانند به کاهش اثرات این نقطه حساس کمک کنند. پژوهشگران میگویند کاهش عوامل استرسزا و بهبود سلامت کلی قبل از رسیدن به این نقطه، میتواند از شدت مشکلات و انباشت بیماریها بکاهد.
پژوهش در پایگاه داده آرکایو منتشر شده است.
منبع: زومیت