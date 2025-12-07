باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان به سرزمین‌های اشغالی سفر کرده تا با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیدار کند، فعالان در برلین، پایتخت آلمان، علیه نسل‌کشی این رژیم تظاهرات کردند.

معترضان حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و از دولت درخواست کردند تا صادرات اسلحه به تل‌آویو را متوقف کند.

مرتس که روز گذشته به اردن رفته بود، امروز وارد بیت‌المقدس شد تا با نتانیاهو دیدار کند. در حالی که آلمان همواره یکی از حامیان مهم رژیم صهیونیستی بوده است، صدر اعظم این کشور امروز نیز تعهد برلین به «موجودیت و امنیت» رژیم را تکرار کرد.

صدراعظم آلمان تابستان امسال و با فشار افکار عمومی، صادرات برخی تسلیحات به رژیم اسرائیل را متوقف کرد.اما ماه گذشته به توقف موقتی صادرات سلاح پایان داد و گفت که اوضاع پس از توافق صلح «تثبیت» شده است.

