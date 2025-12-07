باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شرکت حمل و نقل هوایی آلمانی «لوفتهانزا کارگو» اعلام کرد که حمل و نقل کالاها و تجهیزات نظامی و امنیتی به/از سرزمینهای اشغالی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.
سخنگوی شرکت «لوفتهانزا کارگو» در بیانیهای اعلام کرد: «به دلیل دستور کنترل صادرات انگلیس و تحریمهای مربوطه، حمل و نقل تجهیزات و قطعات نظامی به و از تلآویو، صرف نظر از مسیر، در حال حاضر برای لوفتهانزا کارگو امکانپذیر نیست.»
لوفتهانزا کارگو شاخهی حملونقل بار شرکت لوفتهانزا است که فقط محمولههای تجاری و صنعتی از جمله کالاهای حساس و نظامی را جابهجا میکند.
گفته شده این تعلیق شامل هواپیماها و خطوط هوایی تجاری و باربری است که نظامی هستند یا محموله مرتبط با جنگ ارسال یا دریافت میکنند.
انگلیس شهریور امسال تحت فشار افکار عمومی به دلیل تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، فروش برخی تسلیحات به رژیم صهیونیستی را به حالت تعلیق درآورد. در آن زمان، دیوید لمی، وزیر امور خارجه انگلیس گفت که لندن ۳۰ مورد از ۳۵۰ مجوز صادرات سلاح به تلآویو را به حالت تعلیق در خواهد آورد که شامل تجهیزاتی مانند قطعات جتهای جنگنده، هلیکوپترها و پهپادها میشود.
منبع: تایمز اسرائیل