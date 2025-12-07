رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان از تخصیص امتیاز ویژه برای پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیاد علمی کشور در تسهیلات بنیاد ملی نخبگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان از تخصیص امتیاز ویژه برای پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیاد علمی کشور در تسهیلات بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: در راستای افزایش انگیزه دانش‌آموزان و ارتقای حضور ایران در رقابت‌های علمی ملی و بین‌المللی و با توجه به همکاری موثر بین باشگاه دانش پژوهان جوان و بنیاد ملی نخبگان، توافق شد که پذیرفته‌شدگان مرحله‌ اول المپیاد علمی کشور از امسال مشمول امتیاز ویژه در تسهیلات بنیاد ملی نخبگان شوند.

حسینی افزود: اجرای این طرح از سال جاری آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در ترغیب دانش‌آموزان برای مشارکت جدی‌تر در مسیر المپیادهای علمی و کسب افتخارات جهانی داشته باشد.

ثبت‌نام المپیادهای علمی دانش‌آموزی کشور از ۸ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴ انجام می‌شود. فرآیند نام‌نویسی داوطلبان از طریق درگاه اینترنتی آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir در دسترس است و دانش‌آموزان واجد شرایط می‌توانند در مهلت اعلام‌شده نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست شرکت اقدام کنند.

المپیاد علمی

برچسب ها: المپیاد علمی ، المپیاد دانش آموزی
