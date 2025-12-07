باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا حسینی، رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان از تخصیص امتیاز ویژه برای پذیرفته‌شدگان مرحله اول المپیاد علمی کشور در تسهیلات بنیاد ملی نخبگان خبر داد و گفت: در راستای افزایش انگیزه دانش‌آموزان و ارتقای حضور ایران در رقابت‌های علمی ملی و بین‌المللی و با توجه به همکاری موثر بین باشگاه دانش پژوهان جوان و بنیاد ملی نخبگان، توافق شد که پذیرفته‌شدگان مرحله‌ اول المپیاد علمی کشور از امسال مشمول امتیاز ویژه در تسهیلات بنیاد ملی نخبگان شوند.

حسینی افزود: اجرای این طرح از سال جاری آغاز می‌شود و پیش‌بینی می‌شود نقش مهمی در ترغیب دانش‌آموزان برای مشارکت جدی‌تر در مسیر المپیادهای علمی و کسب افتخارات جهانی داشته باشد.

ثبت‌نام المپیادهای علمی دانش‌آموزی کشور از ۸ تا ۱۸ آذر ۱۴۰۴ انجام می‌شود. فرآیند نام‌نویسی داوطلبان از طریق درگاه اینترنتی آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir در دسترس است و دانش‌آموزان واجد شرایط می‌توانند در مهلت اعلام‌شده نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست شرکت اقدام کنند.