استاندار گیلان با عبور از گذرگاه مرزی آستارا راهی روسیه شد تا فردا در اجلاس اقتصادی مسکو شرکت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) با بدرقه فرماندار بندر آستارا در شمال غربی استان، از گذرگاه مرز زمینی این شهرستان مرزی عازم باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و سپس روسیه شد تا در اجلاسی اقتصادی با محوریت تسهیل مبادلات تجاری و ترانزیتی ایران و روسیه (که با هدف توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت کریدور‌های حمل‌ونقل زمینی و دریایی در مسکو انجام می‌شود) شرکت کند.

او با تشریح اهداف این سفر گفت: این اجلاس با حضور هیئتی اقتصادی از ایران به سرپرستی معاون اقتصادی وزیر کشور و همچنین استانداران گیلان و مازندران برگزار می‌شود و محور اصلی آن، تبادل نظر برای افزایش تسهیلات مبادلات کالا بین ایران و روسیه است که عمدتا از طریق مسیر‌های زمینی و دریایی صورت می‌گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه این نشست فردا (دوشنبه ۱۷ آذر) در مسکو برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد: مشورت‌های این اجلاس منجر به ایجاد تسهیلات بیشتر در ابعاد بانکی، کالا، گمرکی و لجستیکی شود و هدف نهایی، تسهیل تردد کشتی‌ها و قطار‌ها از طریق مرز آستارا و همچنین مرز اینچه‌برون برای افزایش مبادلات بین بنادر ایرانی و بنادر کشور‌های همسایه در دریای کاسپین است.

این سفر نشان‌دهنده توجه ویژه به نقش استان‌های شمالی کشور به ویژه گیلان، در توسعه کریدور‌های بین‌المللی حمل و نقل و تحقق اهداف ترانزیتی و اقتصادی کشور است و سفر استاندار به کشور‌های همسایه جمهوری اسلامی ایران، گامی مؤثر در جهت عملیاتی‌سازی توافقات قبلی و گشایش افق‌های جدید برای رشد اقتصادی استان و افزایش مبادلات منطقه‌ای ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود نتایج ملموس این گفت‌و‌گو‌ها در آینده نزدیک در حوزه‌های تجارت و ترانزیت استان گیلان نمایان شود.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان