باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مقامات در فرانسه اعلام کردند که به دنبال خرابی لولهها و نشت آب در موزه لوور، صدها کتاب در بخش آثار باستانی مصر آسیب دیده است.
تعداد این کتابهای تاریخی و نادر، بیش از ۴۰۰ عدد برآورد شده است.
گفته شده موزه لوور مدتها است که به دنبال بودجهای برای محافظت از کتابها بوده، اما موفق نشده است.
فرانسیس اشتاینباک، معاون مدیر موزه لوور گفت که نشت لوله آب مربوط به یکی از کتابخانههای آثار باستانی مصر بوده است. او گفت: «ما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ اثر را شناسایی کردهایم و شمارش همچنان ادامه دارد.» او افزود کتابهای آسیب دیده «کتابهایی بودند که مصرشناسان به آنها مراجعه میکردند، اما هیچ کتاب ارزشمندی در میان آنها نبود.»
پیش از این و در اواخر مهرماه موزه لوور به دلیل سرقت چند میلیون دلاری از آن خبر ساز شد. در آن زمان، چهار سارق در روز روشن با جواهراتی به ارزش ۱۰۲ میلیون دلار از موزه فرار کرده و شکاف امنیتی آن را آشکار کردن.
منبع: رویترز