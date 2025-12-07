گروه‌های تفحص شهدا در شرق دجله پیکر مطهر شهیدی را کشف کردند که قمقمه‌اش بعد از ۴۰ سال هنوز پر از آب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان تفحص پیکر‌های مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس، گرو‌های تفحص شهدا از ۱۴ آذر ماه تا امروز (۱۶ آذر ماه)، موفق به کشف پیکر‌های مطهر ۷ شهید در منطقه شرق دجله و منطقه کتیبان شدند.

جستجوگران پیکر شهدا در منطقه شرق دجله پیکر شهیدی را تفحص کردند که بعد از گذشت ۴۰ سال هنوز قمقمه‌اش پر از آب بود.

شرق دجله از جمله مناطقی است که پیکر شهدای زیادی در این منطقه جا مانده بود. شهدایی که بیشتر مربوط به عملیات بدر در اسفند سال ۱۳۶۳ هستند.

طی ۳ هفته اخیر تا امروز گروه‌های تفحص شهدا با تلاش‌های شبانه‌روزی توانسته‌اند پیکر‌های مطهر ۱۸ شهید را کشف کنند که مربوط به مناطق پنجوین، کتیبان و شرق دجله هستند.

منبع: فارس

برچسب ها: کشف پیکر ، تفحص شهدا
