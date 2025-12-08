باشگاه خبرنگاران جوان - ۲ ضربه پشت سرهم به سرش اصابت کرد. ۳ امتیاز عقب افتاده بود. اما حریفش اسیر تجربه و توانمندی او شد. تنها‌ امید کشورش برای کسب مدال طلا در المپیک ۲۰۰۸ پکن، در فینال با چالش سختی مواجه شد. هادی ساعی در مقابل حریف ایتالیایی‌اش قرار گرفته بود. ساعی که پیش از این تجربه طلای المپیک را داشت با وجود فاصله امتیازی با حریفش توانست مدال طلا را از آن خود کند و تنها طلایی کاروان المپیکی کشورش باشد. شاید برخی با خود فکر می‌کردند پس از هادی ساعی کسی نتواند در تکواندو به این توانایی و مهارت برسد که شایسته کسب مدال طلا باشد.

فینال مسابقات تکواندو +۸۰ کیلوگرم مردان المپیک ۲۰۲۴ پاریس، یک اتفاق احساسی روی شیاپچانگ رقم خورد. آرین سلیمی و مجید افلاکی قابی از جشن طلای این تکواندو کار ۲۱ ساله خلق کردند که در تاریخ المپیک ماندگار شد. ۱۶ سال پس از آخرین طلای المپیک هادی ساعی، یک دهه هشتادی با رسیدن به فینال مسابقات تکواندو المپیک توانست در مقابل حریف انگلیسی توانایی‌های خودش را به رخ بکشد. المپیک ۲۰۲۴ پاریس تبدیل به سال طلایی تکواندو شد زیرا علاوه بر مدال طلای آرین سلیمی، مهران برخورداری و ناهید کیانی دو نقره و مبینا نعمت‌زاده یک مدال برنز به کاروان ورزشی کشورمان در المپیک ۲۰۲۴ هدیه کردند.

سال ۲۰۰۸ مردم تکواندو را با هادی ساعی و مدال‌هایش می‌شناختند و شاید او را یک استثنا می‌دانستند. اما المپیک پاریس نشان داد که هیچ چیز استثنائی وجود ندارد بلکه با کار و تلاش و پشتکار، غیر ممکن‌ها می‌تواند ممکن شود. حالا حدود یکسال پس از مسابقات المپیک پاریس، ‌امید‌های تکواندو کشورمان توانستند با قهرمانی زودهنگام بار دیگر توانایی‌هایشان را ثابت کنند. نخستین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در نایروبی کنیا برگزار شد، با قهرمانی تیم ملی ایران در بخش پسران به پایان رسید. تیم ملی با کسب ۳ طلا، یک نقره و دو برنز روی سکوی قهرمانی جهان ایستاد. نوجوان‌ها و جوان‌های ایرانی نشان دادند سدی برای پیشرفت در مقابلشان وجود ندارد.

منبع: فارس