مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل گفت: محوطه مجموعه شیخ حیدر مشگین‌شهر در شان یک اثر نفیس تاریخی ساماندهی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلیل جباری در بازدید از مجموعه شیخ حیدر مشگین‌شهر با اشاره به لزوم ساماندهی محوطه این اثر تاریخی، گفت: تمامی اقدامات در محوطه مجموعه تاریخی شیخ حیدر باید در شان این اثر نفیس ثبت ملی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل افزود: در اولین اقدام ساماندهی فیزیکی و رفع مشکلات موجود در مجموعه انجام می‌شود تا این اثر تاریخی به بهترین نحو آماده بازدید گردشگران و استفاده اهالی باشد.

او با اشاره به لزوم توجه به هویت‌محوری در مجموعه شیخ حیدر، تاکید کرد: در کنار ساماندهی فیزیکی، لازم است کاربری‌های مناسب مانند کاربری‌های فرهنگی و هنری برای رواق‌ها و مغازه‌های این مجموعه تعریف شود.

جباری ادامه داد: مجموعه شیخ حیدر یک بنای تاریخی نفیس و مهم برای استان اردبیل است و نحوه نگهداری، ارائه خدمات و ساماندهی این مجموعه باید همانند بنا‌های مهم در سطح ملی باشد که در این راستا اقدامات اساسی انجام خواهیم داد.

