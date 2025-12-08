باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین فاضلی هریکندی" با اعلام آغاز رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج گفت: متهم پرونده که ایرانی ۲ تابعیتی و مقیم یکی از کشور‌های اروپایی بوده است؛ در روز چهارم جنگ ۱۲ روزه توسط اطلاعات سپاه استان البرز شناسایی و بازداشت شد.

وی با بیان اینکه بر اساس تحقیقات انجام شده و اسناد موجود در پرونده؛ متهم با ماموران موساد ملاقات‌های متعددی داشته و در سرزمین‌های اشغالی هم آموزش دیده است، افزود: متهم پس از ۲ سال ارتباط و آموزش از سوی افسران موساد در پایتخت‌های چندین کشور اروپایی و سرزمین‌های اشغالی؛ حدود یک ماه قبل از جنگ ۱۲روزه از طریق مرز هوایی به منظور انجام ماموریت وارد کشور شد که به هنگام بازداشت در ویلای محل اقامت وی اقلام و تجهیزات پیچیده جاسوسی و اطلاعاتی کشف شد.

رسیدگی به پرونده متهم به جاسوسی برای رژیم صهیونیستی در دادگاه انقلاب کرج

رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغاز شده است در خصوص اتهامات متهم بر اساس کیفرخواست صادره بیان کرد: پرونده وی با عنوان اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» رسیدگی خواهد شد.

منبع:مرکز رسانه دادگستری البرز