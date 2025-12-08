باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- رجبی مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد، رجبی، با تشریح روند اجرای طرح مشترک کمیته امداد و جمعیت هلال‌احمر گفت: این طرح که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، با هدف توانمندسازی فکری، فرهنگی و مهارتی دختران ۲۰ تا ۴۰ سال طراحی شده است و از هزار نفر شروع شد و امروز تعداد شرکت‌کنندگان به بیش از ۸۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: هدف طرح فراهم کردن زمینه کنشگری اجتماعی برای دخترانی است که پیش‌تر امکان بروز توانمندی‌هایشان کمتر فراهم بود و اکنون بسیاری از آنها در فعالیت‌های اجتماعی و امدادی فعال شده‌اند.

رجبی با اشاره به همکاری سازمان جوانان هلال‌احمر توضیح داد: مربیان این مجموعه آموزش‌های امدادی، کمک‌های اولیه، نجات و دوره‌های مهارتی متنوع را ارائه کرده‌اند، به طوری که دخترانی که پیش‌تر نیازمند کمک بودند، اکنون توان امدادرسانی به دیگران را دارند.

وی همچنین گفت: بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند و ۸۰ درصد آنها علاوه بر عضویت در طرح ملی یاس، به‌عنوان داوطلب در سامانه جمعیت هلال‌احمر نیز ثبت نام کرده‌اند.

رجبی تصریح کرد: طرح یاس علاوه بر توانمندسازی مهارتی، مهارت‌های زندگی و تاب‌آوری دختران را نیز تقویت می‌کند و برای هر ۸۰ هزار نفر پشتیبان تلفنی تعیین شده است تا با شناسایی مسائل روانشناختی و استعداد‌های نهفته، مسیر بالندگی آنها را هدایت کنند.

مدیرکل هماهنگی و ارتباطات فرهنگی کمیته امداد افزود: برای تداوم طرح، شبکه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد ویژه دختران ۲۰ تا ۴۰ سال در هر ۳۱ استان ایجاد شده است و گروهی از دختران فعال به عنوان سفیران طرح یاس در شورا‌های استانی حضور دارند تا روند اجرای طرح را دنبال کنند و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انجام دهند.

رجبی در پایان تأکید کرد: این شبکه‌ها علاوه بر نقش‌آفرینی اجتماعی، می‌توانند در مدیریت خدمات سالمندی و فعالیت‌های بهداشتی و مراقبتی نیز مؤثر باشند و بخشی از بار کاری کمیته امداد را بر دوش بگیرند.