باشگاه خبرنگاران جوان - جهان در آستانهی بحران پلاستیکی بیسابقهای قرار دارد: پیشبینی میشود حجم زبالههای پلاستیکی که سالانه وارد محیطزیست میشود، تا سال ۲۰۴۰ به بیش از دو برابر برسد. برآوردها نشان میدهد این رقم از ۱۳۰ میلیون تن فعلی به ۲۸۰ میلیون تن در سال خواهد رسید؛ رقمی که معادل تخلیه یک کامیون زباله در هر ثانیه به هوا، آب و خاک است.
پیشبینی نگرانکننده در گزارش جدید بنیاد خیریه پیو منتشر شده است. برآورد تازه نسبت به گزارش سال ۲۰۲۰ همین گروه به مراتب بالاتر است، زیرا اکنون دادههای مربوط به پلاستیکهای مورد استفاده در بخشهای ساختمانسازی، حملونقل و کشاورزی نیز در محاسبات لحاظ شده و دیگر فقط به بستهبندی و منسوجات محدود نیست.
دانشمندان با صراحت فزایندهای دربارهی پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی آلودگی پلاستیکی هشدار میدهند. ذرات میکروپلاستیک اکنون در دورافتادهترین نقاط سیاره، از اعماق اقیانوسها گرفته تا قلههای یخی و حتی درون مغز انسان یافت شدهاند. مواد شیمیایی موجود در پلاستیک با بیماریهای جدی مانند سرطان، اختلالات قلبیعروقی و کاهش باروری مرتبط دانسته شده و طبق گزارش پیو، هزینههای جهانی سلامت ناشی از این مواد ممکن است به ۱٫۵ تریلیون دلار برسد.
یکی از نتایج مهم گزارش نشان میدهد زیرساختهای فعلی مدیریت پسماند در جهان عملاً تاب این موج روبهافزایش زبالههای پلاستیکی را ندارد. اوضاع زمانی بحرانیتر میشود که بدانیم تنها کسری ناچیز از کل پلاستیک تولیدشده در جهان واقعاً بازیافت میشود؛ موضوعی که شکاف میان حجم زباله و ظرفیت پردازش را هر سال بزرگتر میکند.
این گزارش در حالی منتشر شد که تنها چند ماه پیش، تلاش جهانی برای رسیدن به یک معاهدهی الزامآور درباره تولید و مدیریت پسماند پلاستیک عملاً فروپاشید. دلیل اصلی شکست، مقاومت شدید صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در برابر هر نوع محدودیت بر تولید پلاستیک بود. همزمان با کاهش تقاضای جهانی برای سوختهای فسیلی بهمنظور مهار گرمایش زمین، این شرکتها بیشازپیش تولید پلاستیک را بهعنوان بازار رشد آینده هدف گرفتهاند.
منبع: زومیت