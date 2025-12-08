این پزشک متخصص طب سنتی ایرانی توضیح می‌دهد که از نظر طب سنتی، نخود و کشمش هر دو با توجه به طبع گرمی که دارند، خون صالح و سالمی تولید می‌کنند و خاصیت چاق‌کنندگی و افزایش وزن دارند؛ برای همین برای بچه‌هایی که وزن کمی دارند، خوراکی خوبی هستند. برای ورزشکاران هم انرژی خوبی تولید می‌کند.نخودچی و کشمش بسیار مغذی هستند و علاوه بر تأمین انرژی، پروتئین، کربوهیدرات، چربی و همچنین ویتامین‌های گروه B، ویتامین C، A و K دارند و مواد معدنی مختلفی مثل کلسیم، منیزیم، فسفر، آهن، پتاسیم، سلنیوم و روی در آنها موجود است.به خاطر داشتن همین مواد، خصوصاً مواد معدنی مثل روی و منیزیم، نخودچی و کشمش می‌تواند به سلامت پوست و مو هم کمک کند.

معجزهٔ نخود و کشمش در گوارش و انرژی

به گفتهٔ مطهری‌فرد، نخود و کشمش، خصوصاً نخود، به دلیل فیبر خوبی که دارند برای سلامت و عملکرد بهتر دستگاه گوارش مخصوصاً معده و روده مفید هستند و باعث تقویت این اعضا می‌شوند. ضمناً به خاطر فیبر، مقداری احساس سیری ایجاد می‌کنند؛ به همین دلیل، برای افرادی که اضافه وزن دارند مناسب است و از پرخوری بی‌مورد آنها جلوگیری می‌کند.از دیگر خاصیت‌های نخودچی این است که «در افراد دیابتی می‌تواند به تثبیت سطح قند خون کمک کند و از افت یا افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری کند. نخودچی مخصوصاً در کودکی و دوران رشد، با توجه به اینکه مولد خون صالح است و مواد مغذی، ویتامین‌ها، پروتئین و کربوهیدرات دارد، می‌تواند به تقویت و رشد استخوان‌ها و افزایش وزن بدن کمک کند.»اگر نخود و کشمش با هم مصرف شوند، این خواص تقویت می‌شود و می‌تواند به بهبود کم‌خونی مخصوصاً در کودکان کمک کند.