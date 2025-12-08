فرمانده انتظامی رشت از دستگیری یک مأمور قلابی انتظامی با در دست داشتن تجهیزات نظامی در سطح این شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عیسی روشن قلب، فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه فردی به عنوان جاعل انتظامی با در دست داشتن تجهیزات نظامی در سطح شهر اقدام به اخاذی از شهروندان می‌کند، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

او افزود: پس از بررسی موضوع و سنجش صحت موضوع، مأموران انتظامی با هماهنگی قضایی مأمور قلابی را دستگیر و در بازرسی از این فرد یک قبضه سلاح کلت پلاستیکی، ۲ عدد بی سیم دستی پلاستیکی، یک عدد کمربند حمل تجهیزات و یک عدد جای افشانه کشف کردند.

فرمانده انتظامی رشت با اشاره به اینکه تحقیقات پلیس برای شناسایی شاکیان احتمالی این پرونده ادامه دارد، تصریح کرد: متهم ۳۷ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

سرهنگ روشن قلب ضمن قدردانی از همکاری فراگیر شهروندان در انجام مأموریت‌های پلیسی، از عموم مردم خواست هرگونه مورد مشکوک را در اسرع وقت از طریق سامانه فوریت‌های ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کنند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان