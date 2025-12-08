نان سالم و نحوه خرید و نگهداری درست از آن

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین روز از پویش ملی اطلاع رسانی تغذیه سالم با شعار «نان سالم و نحوه خرید و نگهداری درست نان» نامگذاری شده است.

روش خرید و نگهداری صحیح از نان عبارت است از:

- نانی را انتخاب کنید که بیش از حد سوخته یا خمیر نباشد. نان‌های خیلی تیره یا نیم‌پز برای سلامت مضر هستند.

- در هنگام خرید حتماً اجازه دهید بخار نان تخلیه شده و سرد شود.

- در زمان انتقال نان به منزل آن را در پوشش پارچه‌ای قرار دهید.

- در صورتی که بیش از نیاز یک وعده نان خریده‌اید حتماً نان را قبل از بیات شدن به بُرش‌های کوچک تقسیم کرده و در کیسه‌های مخصوص در فریزر نگهداری کنید.

- چند دقیقه قبل از مصرف، نان را از فریزر در آورده و در هوای آزاد نگهداری و یا گرم نموده و مصرف نمائید.

- گرم کردن اصولی: استفاده از فر یا توستر برای گرم کردن نان منجمد، مانع از تغییر بافت و کاهش کیفیت آن می‌شود.

نوع خرید و نگهداری نان نه تنها بر سلامت فردی و خانوادگی اثرگذار است، بلکه در کاهش ضایعات غذایی و ارتقای امنیت غذایی کشور نیز نقش مهمی دارد. توجه به این موضوع می‌تواند گامی مؤثر در جهت اصلاح الگوی مصرف و ارتقای فرهنگ تغذیه سالم در جامعه باشد.

منبع: وزارت بهداشت