صبح امروز در یکی از تونل‌های معدن کرومیت اسفندقه ارزوئیه حادثه‌ای رخ داد که در پی آن یک کارگر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر مصدوم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امینی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اروزئیه کرمان با اشاره به وقوع حادثه در یکی از تونل‌های معدن کرومیت، اعلام کرد: این حادثه در معدن کرومیت اسفندقه رخ داده است.

وی افزود: بر اثر وقوع این حادثه، یک نفر از کارگران جان خود را از دست داد و متأسفانه حادثه‌ای تلخ برای خانواده و همکارانش رقم خورد.

امینی تصریح کرد: همچنین یک نفر دیگر در این حادثه مصدوم شد که بلافاصله برای درمان به مراکز درمانی منتقل گردید.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه بیان داشت: علت اصلی حادثه پس از بررسی‌های کارشناسی مشخص و به اطلاع عموم خواهد رسید.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
پیامبر اکرم ص فرمودند مردی که برای مخارج خانواده از خانه خارج میشود و در هین کار از دنیا برود شهید مرده هست پس لطفاً به کارگر که جانش را در هین از دست می‌دهد اول نام شهید پیش وند کارگر گذاشته شود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۷ آذر ۱۴۰۴
آره دولت به علت برق و آلوده گی و هزار کوفت و زهر مار حقوق کارکنان رسمی رو از بودجه بیت المال پرداخت میکنه انوقت کارگران و کارکنان شرکت های خصوصی هم باید....
۰
۰
پاسخ دادن
