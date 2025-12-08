باشگاه خبرنگاران جوان؛ امینی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اروزئیه کرمان با اشاره به وقوع حادثه در یکی از تونلهای معدن کرومیت، اعلام کرد: این حادثه در معدن کرومیت اسفندقه رخ داده است.
وی افزود: بر اثر وقوع این حادثه، یک نفر از کارگران جان خود را از دست داد و متأسفانه حادثهای تلخ برای خانواده و همکارانش رقم خورد.
امینی تصریح کرد: همچنین یک نفر دیگر در این حادثه مصدوم شد که بلافاصله برای درمان به مراکز درمانی منتقل گردید.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اروزئیه بیان داشت: علت اصلی حادثه پس از بررسیهای کارشناسی مشخص و به اطلاع عموم خواهد رسید.