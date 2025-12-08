باشگاه خبرنگاران جوان - سال ۲۰۲۵، با بیش از ۲۰۰ رویداد خبری عمده، از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تا بحران‌های زیست‌محیطی، یکی از پرخبرترین سال‌های دهه اخیر بود. این حجم اخبار، زبان رسانه‌ها را تحت فشار قرار داد و منجر به اشتباهاتی شد که گاهی خنده‌دار، گاهی تأمل‌برانگیز و گاهی حتی توهین‌آمیز بودند. در این سال پرتلاطم، حتی مجرب‌ترین گویندگان و سیاستمداران هم در دام لغزش‌ها و اشتباهات زبانی افتادند.

از این رو، دو موسسه برجسته آموزشی-رسانه‌ای در آمریکا به نام‌های کپشنینگ گروپ و بابل، فهرست رسمی «بیشترین کلمات و نام‌های اشتباه تلفظ‌شده سال ۲۰۲۵» را منتشر کرده‌اند. این فهرست نه‌تنها حجم عظیم اخبار سال را نشان می‌دهد، بلکه بر جهانی ‌شدن زبان رسانه‌ها و چالش‌های فرهنگی آن تأکید دارد.

بر اساس آمار، بیش از ۷۰درصد اشتباهات تلفظی در رسانه‌های انگلیسی‌زبان رخ داده و نام‌هایی مانند «زُهران ممدانی» و موزه «لوور» در صدر لیست قرار گرفته‌اند. این گزارش بر اساس تحلیل بیش از ۱۰۰ هزار ساعت محتوای تلویزیونی، پادکست و سخنرانی‌های عمومی تهیه شده و نشان‌دهنده بیش از ۵۰ میلیون مورد تکرار اشتباه در سراسر جهان است.

زهران ممدانی: شهردار تازه‌نفس و نامی که رسانه‌ها را به چالش کشید

نام «زوهران مم‌دانی» (Zohran Mamdani) از همان روزهای اولیه پیروزی در انتخابات شهرداری نیویورک در نوامبر ۲۰۲۵، به یکی از پرتکرارترین و پراشتباه‌ترین نام‌های سال تبدیل شد. تلفظ درست آن «زوه-ران مَم-دانی» است، با تأکید بر سیلاب اول نام کوچک و سیلاب دوم نام خانوادگی‌ اما بسیاری از سیاستمداران، مجریان تلویزیونی و حتی رقبای انتخاباتی، حروف «م» و «ن» را جابه‌جا کرده و آن را «مَندنانی»، «مَندانی» یا حتی «مَم‌دَنی» می‌گفتند. بر اساس گزارش بابل، این نام بیش از ۱۵ میلیون بار در رسانه‌های آمریکایی تکرار شد‌ و حدود ۴۰ درصد موارد با تلفظ اشتباه همراه بود.

چرا این نام در ۲۰۲۵ برجسته شد؟ ممدانی، ۳۴ ساله و متولد اوگاندا، در ژانویه ۲۰۲۶ به عنوان نخستین شهردار مسلمان، نخستین شهردار زاده آفریقا و نخستین شهردار با ریشه جنوب آسیا در تاریخ نیویورک سوگند یاد خواهد کرد. پیروزی او در انتخابات نوامبر ۲۰۲۵ با کسب بیش از ۵۲ درصد آرا در میان تنش‌های حزبی، سیاست‌های مهاجرتی و نزاع‌های نژادی، نامش را به طور دائم در صدر اخبار نگه داشت. او کمپینی مبتنی بر عدالت اجتماعی، مسکن مقرون‌به‌صرفه و اصلاح ساختار پلیس راه‌اندازی کرد و نقش‌آفرینی‌اش در مناظره‌های انتخاباتی، جایی که بیش از ۲۰ میلیون بیننده داشت، اشتباهات تلفظی را بیشتر خبرساز کرد.

نکته جالب: در یکی از مناظره‌های داغ انتخاباتی، ممدانی با لبخندی آرام رو به رقیبش گفت: «اسم من فقط پنج حرف دارد. کافی است آنها را جابه‌جا نکنید!» این جمله به سرعت به یک میم ویروسی تبدیل شد و بیش از ۱۰ میلیون بار در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد. همچنین، در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز در اکتبر ۲۰۲۵، ممدانی توضیح داد که اشتباهات تلفظی برای او تازگی ندارد و ریشه در تجربیات مهاجرتی‌اش دارد.

بر‌اساس نظرسنجی‌ از سوی مؤسسه پیو، ۶۵ درصد آمریکایی‌ها معتقدند اشتباه در تلفظ نام‌های مهاجران، نشانه‌ای از عدم احترام فرهنگی است.

لوور: موزه‌ای جهانی با نامی که میلیون‌ها نفر اشتباه می‌گویند

سرقت جسورانه جواهرات سلطنتی فرانسه از موزه لوور در اکتبر ۲۰۲۵، نام این موزه را دوباره بر‌سر زبان‌ها انداخت‌ اما همراه با موجی از تلفظ‌های اشتباه. تلفظ درست فرانسوی آن «لوو‌رْ» (Louvre) است، با «رْ» بسیار نرم و محو، نه «لووِر» یا «لوو‌ره» که رایج‌ترین اشتباهات هستند. گزارش کپشنینگ گروپ نشان می‌دهد که این نام در بیش از ۵۰ هزار گزارش خبری تکرار شد و ۵۵ درصد موارد با تلفظ نادرست همراه بود.

چرا در ۲۰۲۵ دوباره مطرح شد؟ سرقت ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵‌ که ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیون دلار (حدود ۸۸ میلیون یورو) برآورد شد، یکی از خبرسازترین رویدادهای فرهنگی و پلیسی اروپا بود. دزدان‌ که خود را به عنوان کارگران ساختمانی جا زده بودند، در کمتر از هشت دقیقه، هشت قطعه از جواهرات تاج فرانسه از جمله تاج امپراتریس اوژنی را به سرقت بردند. این رویداد منجر به بسته شدن موقت موزه شد و تحقیقات پلیس فرانسه تا نوامبر ادامه یافت؛ با دستگیری چهار مظنون.

اهمیت فرهنگی: لوور، نمادی از تاریخ و هنر جهانی با بیش از ۳۸۰ هزار اثر هنری، فاصله زبانی میان مخاطبان و میراث فرهنگی ایجاد می‌کند. کارشناسان زبان‌شناسی مانند پروفسور جان مک‌وارتر از دانشگاه کلمبیا می‌گویند: «تکرار تلفظ اشتباه، گویی نام یک نماد جهانی را در ترجمه روزمره گم می‌کند.»

داروها و اصطلاحات نوظهور: وقتی زبان پزشکی با رسانه‌ها برخورد می‌کند

موج داروهای لاغری و درمان دیابت در ۲۰۲۵، بیش از هر زمان دیگری در فضای عمومی آمریکا و جهان مطرح شد. این فراگیری، برخی واژه‌های پزشکی را در مرکز خطاهای زبانی قرار داد. بر اساس آمار اف‌دی‌ای، مصرف این داروها در آمریکا ۳۰ درصد افزایش یافت و نام‌های‌شان بیش از ۳۰ میلیون بار در رسانه‌ها تکرار شد. نام «استامینوفن» (Acetaminophen)، ماده مؤثر در مسکن‌هایی مانند تیلنول، یکی از کلمات پراشتباه سال بود. تلفظ درست آن «اَ-سی-تا-مین-ا-فِن» است، با تأکید بر سیلاب سوم. ‌ نام «مونجارو» (Mounjaro)، یکی از محبوب‌ترین داروهای سال برای درمان دیابت و کاهش وزن‌ نیز بارها اشتباه تلفظ شد. تلفظ درست «مون-جار-او» است.

توفان‌ها، اسباب‌بازی‌ها و ستاره‌ها: اشتباه‌های بامزه در فرهنگ عامه

‌ نام توفان زمستانی «اِئووین» (eowyn) که در ژانویه ۲۰۲۵ ایرلند، اسکاتلند و بریتانیا را درنوردید، یکی از کابوس‌های مجریان بود. تلفظ درست «ای-او-وین» است. ‌ بسیاری آن را «اِروین» یا «ایروولین» می‌گفتند. همچنین «لبوبو»‌(Labubu)، عروسک کوچک و کمیاب از شرکت پاپ مارت، پدیده فرهنگی ۲۰۲۵ بود. تلفظ درست «لَ-بو-بو» است. ‌ اما نامش به ‌لابوبُبو‌، ‌لابابو‌ یا ‌لوبوبو‌ تبدیل شد.

منبع: روزنامه هفت صبح