باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل سقاب اصفهانی، رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در چهارمین کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی و بهره‌برداری انرژی ایران اظهار داشت: هر ساله تعداد زیادی از شهروندان گرفتار مصیبت تصادفات جاده‌ای همچون خانواده من می‌شوند، که ضعف صنعت خودروسازی کشور و امنیت راه‌هاست، مشکلی که سال‌ها به آن پرداخته نشده است.

وی افزود: شاید اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالاتری و سیستم حمل و نقل ایمن تری داشتیم، سالیانه تعداد زیادی از هموطنانمان را در حوادث جاده‌ای از دست نمی‌دادیم.

معاون رییس جمهوری خاطرنشان کرد: در دولت در جلسه قبل از خاک‌سپاری خانواده‌ام، قول دادم که به قولی که به مردم و رییس جمهوری دادم پایبندم و این مصیبت، انگیزه من را برای اصلاح امور در بخش انرژی، هزار برابر کرد.

وی افزود: دیروز اساسنامه این سازمان در کمیسیون مربوطه دولت تصویب شد و این سازمان جدید که با ادغام چند سازمان شکل می‌گیرد، کار سختی است که باید انجام شود و در این نقل و انتقالات همکاری‌های خوبی در دولت انجام شد.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه مادر ناترازی در ایران انرژی است، گفت: افزایش نرخ ارز و ناترازی‌های دیگر، در یک چرخه معیوب مرتبط با انرژی متاثر می‌شود.

وی افزود: بازی در زمین معلول‌ها به جای پرداختن ریشه‌ای به چالش‌ها در طی سال‌های متمادی صورت گرفته و بعضا تصمیمات به تشدید مشکلات انجامیده است و ربطی به دولت‌ها و گروه‌ها ندارد، همه در یک دور باطل افتادند.

معاون رییس جمهور با تاکید بر ضرورت قطع این چرخه شوم، گفت: مثلا درآمد مردم پایبن است به جای آنکه رشد اقتصادی و درآمد سرانه را اصلاح کنیم، وام با تسهیلات ارزان قیمت می‌دهیم و به نظام بانکی آسیب میزنیم و این آسیب دوباره به کاهش درآمد‌ها می‌انجامد و وضعیت روز به روز بدتر می‌شود.

وی افزود: باید یکبار برای همیشه از معلول‌ها فاصله بگیریم و به علت‌های ریشه‌ای بپردازیم، بازی با قیمت‌های انرژی، بازی در همین چرخه معیوب است و تا به این نقطه نظر و دیدگاه نرسیم، هر سازمانی هم ایجاد شود محکوم به شکست است، مگر به دنبال مشروعات غلط گذشته نباشیم.

وی افزود: یک زمانی فکر می‌کردیم اگر قیمت گازوییل را پایین نگه داریم، ترانزیت منطقه را دست میگیریم، ولی امروز میبینیم این نوع سیاست اشتباه است.

وی ادامه داد: اینکه هنوز باوری در کشور باشد که ساخت کشنده در صنعت راه آهن، موضوعی حاکمیتی است، صنعت حمل و نقل توسعه نمی‌یابد و بنادر خشک توسعه نمی‌یابد، اصلا کار دولت ایجاد کشنده جدید، احداث نیروگاه و ... نیست، دولت سیاست‌گذار است.

سقاب اصفهانی اذعان داشت: حکمران تغییر سیاست‌ها را باید صورت دهد، نه بازی در میدان کند، میدان برای بخش‌خصوصی و مردم است.

کار وزیر نیرو تعویض کنتور نیست‌

وی افزود: چرا باید وزارت نفت و نیرو تا دم در خانه‌های مردم گاز و برق را ببرند، باید خرده فروشی را توسعه دهیم، کار وزیر نیرو تعویض کنتور نیست.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه مداخلات دولت به کاهش بهره وری و افزایش رانت و فساد می‌انجامد، گفت: اگر در توسعه تجدیدپذیر‌ها دولتی عمل کنیم، چند سال دیگر کشور را تبدیل به قبرستان پنل‌ها می‌کنیم، اما اگر کار را به بخش خصوصی بسپاریم، با بهره وری بالا نگهداری می‌شود.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه ما وزارت رفاه نیرو و وزارت رفاه نفت داریم و از طرفی به جای وزارت رفاه، وزارت توسعه پالایشگاه و پتروشیمی داریم، گفت: حمکرانی باید در بخش انرژی اصلاح شود و وزارت نفت و نیرو باید وزارتخانه‌های اقتصادی باشند.

وی افزود: باید اجازه دهیم وزارت نفت و نیرو انرژی باکیفیت تولید کنند و با قیمتی که سود می‌کنند بفروشند، و اگر می‌خواهیم از مردم حمایت کنیم، با سازوکار‌های حمایتی دیگر این حمایت را انجام دهیم.

سقاب اصفهانی خاطرشان کرد: باید سیستم تولید انرژی را از سیستم رفاهی و حمایتی جدا کنیم و اگر این دو مسیر سیاستی را جدا کنیم موفق می‌شویم.

وی افزود: انرژی و تولید آن تخصصی است، اینکه مدیر یک صنعت، به تولید انرژی موظف شود، سیاست درستی نیست.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه نیاز به تغییر سیاست‌ها در بخش انرژی داریم، گفت: راه حل اساسی همان است که برنامه هفتم گفته، باید اقتصاد بهره‌وری انرژی را با ذی‌نفع کردن همه مردم اصلاح کنیم.

وی ادامه داد: ما هزاران برابر سرمایه‌گذاری کشور‌های مختلف، خودمان پول داریم و احتیاج به سرمایه‌گذاری خارجی نداریم، همه کشور‌ها با اصلاح مدل‌های سرمایه‌گذاری انرژی و بهینه سازی آن خواستار سرمایه گذاری در ایران می‌شوند.

سقاب اصفهانی با بیان اینکه چند میلیارد دلار پول در اتلاف و اسراف انرژی در ایران خوابیده است، گفت: در جلوگیری از اتلاف بخش خصوصی می‌تواند کار را جمع کند، باید کار را به بخش خصوصی واگذار کنیم و باید صرفه‌جویی را به درآمد تبدیل کنیم.

راه مبارزه با قاچاق سوخت، اسلحه نیست

وی افزود: باید از قاچاق سوخت جلوگیری کنیم و راه حل بخش قاچاق، اسلحه نیست، خودم شخصا با لباس محلی به مسیر‌های قاچاق سوخت در مرز‌های شرقی کشور رفته‌ام، که پول عجیبی در بخش قاچاق است.

سقاب اصفهانی اذعان داشت: اصلاح اقتصاد انرژی، این نیست که قیمت را گران کنیم، بلکه این است که نفع آن را همه ببرند و اجرای این مسیر به‌جز همکاری همه‌جانبه همه گروه‌های سیاسی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بیایید در زمینه اصلاح انرژی، سیاسی کاری را متوقف کنیم و در این موضوع بنیادی، بازی سیاسی نکنیم.

