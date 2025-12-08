کارشناس اقتصادی گفت: اجرای طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه نقش بسیار موثری در کاهش سوداگری و هدایت نقدینگی در بازار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- حسن قائمی کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه اجرای طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یکی از مهم ترین برنامه های سازمان امور مالیاتی و به عنوان اولویت‌های این بخش به شمار می رود گفت: این طرح با هدف اصلی «هدایت سرمایه به سمت تولید» و «کاهش فعالیت‌های سوداگرانه» در بازارهای غیرمولد، وارد فاز نهایی بررسی‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها شده است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح ، اعمال نرخ‌های مالیاتی پلکانی بر اساس مدت زمان نگهداری دارایی است. این رویکرد مستقیماً برای مقابله با واسطه‌گری طراحی شده است؛ چرا که هرچه زمان نگهداری دارایی کوتاه‌تر باشد (نشانه‌ی سفته‌بازی)، نرخ مالیات اعمالی سنگین‌تر خواهد بود.

او بیان کرد: اجرای این طرح خود نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار اقتصادی کشور خواهد داشت و می تواند زمینه ساز کاهش اثرات تورمی و از سوی دیگر کاهش سوداگری در اقتصاد کشور شود چراکه در حال حاضر یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه اقتصاد ورود دلالان و سوداگران به این بخش است آثار بدی را در این حوزه بر جای گذاشته است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد:بخش قابل توجهی از افزایش قیمت دارایی‌ها در شرایط تورمی کشور، ناشی از حفظ ارزش پول بوده و نه سوداگری محض. بنابراین بسیاری خواهان آن هستند که مبنای مالیات‌گیری، “خالص عایدی” (سود پس از کسر نرخ تورم رسمی) باشد.

وی افزود: اجرای کامل این قانون منوط به دو عامل است: تصویب نهایی مجلس و شورای نگهبان و آماده‌سازی کامل زیرساخت‌های فنی و سیستمی سازمان امور مالیاتی. پیش‌بینی می‌شود پس از تصویب، یک دوره تنفس (حداقل سه ساله) برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

این کارشناس اقتصادی یاد آور شد: طرح «مالیات بر عایدی سرمایه»یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی دولت‌ها برای مدیریت بازارهای دارایی و هدایت سرمایه‌های سرگردان است. این ابزار مالیاتی در اقتصادهایی که با نقدینگی مازاد و تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، به عنوان یک مکانیسم تعدیل‌کننده اهمیت پیدا می‌کند.

وی گفت: این طرح با هدف ساماندهی بازارهای غیرمولد نظیر مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده است تا با اخذ مالیات از سود حاصل از نوسان‌گیری (سوداگری)، سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی تشویق شود.