فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: مرزهای این استان در امنیت کامل قرار دارد و تأمین امنیت، خط قرمز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردارمحمد احمدی روز دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده جدید هنگ مرزی خوی با اشاره به جایگاه راهبردی مرزهای استان افزود: آذربایجان غربی به‌دلیل همجواری با چند کشور، اهمیت امنیتی ویژه‌ای دارد و به هرگونه تهدید در این محدوده با قاطعیت پاسخ داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: امنیت پایدار، حاصل هماهنگی میان نیروهای مسلح و مشارکت هوشمندانه مردم است؛ تجربه سال‌های گذشته، از جمله حوادث منطقه‌ای و جنگ ۱۲روزه، نشان داده که دشمن همواره در پی برهم زدن امنیت و ایجاد ترس بوده اما آگاهی مردم و آمادگی نیروهای مسلح تمام توطئه‌ها را خنثی کرده است.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی ادامه داد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی، رصد۲۴ ساعته و حضور مقتدرانه در میدان، اجازه هیچگونه تحرک مخرب را نمی‌دهند و امنیت فعلی مرزها نتیجه تلاش مداوم این نیروها در شرایط دشوار مرزی است.

سردار احمدی با قدردانی از همکاری و هوشیاری مردم مرزنشین گفت: مردم مرزنشین، همواره پشتوانه اصلی مرزبانی بوده‌اند و گزارش‌های به‌موقع آنان نقش کلیدی در حفظ آرامش و امنیت منطقه دارد.

