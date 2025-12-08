باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ حسن علی‌اکبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعلام این خبر گفت: به دنبال ربایش جوانی ۲۴ ساله در شهر اصفهان، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های تخصصی مشخص شد سه متهم با ارائه مدارک جعلی و تحت پوشش مأمور، به درب منزل فرد ربوده‌شده مراجعه کرده و پس از ربایش، وی را ابتدا به یکی از باغ‌های اطراف اصفهان و سپس به منزلی در یکی از شهرستان‌ها منتقل و محبوس کردند.

به گفته این مقام انتظامی، آدم‌ربایان در ابتدا از خانواده قربانی تقاضای ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال وجه نقد کردند.

سرهنگ علی‌اکبری افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با رصد اطلاعاتی و اجرای چند عملیات ضربتی توانستند متهمان را در شهر اصفهان شناسایی و دستگیر کنند و فرد ربوده‌شده به سلامت به آغوش خانواده‌اش بازگشت.

وی اظهار داشت: در جریان دستگیری این افراد با بازرسی از مخفیگاه آدم‌ربایان، ۲ قبضه سلاح کلت جنگی، یک قبضه سلاح کلاشینکف، پنج تیغه خشاب، مقداری فشنگ جنگی، دستبند، بی‌سیم و ابزار جعل اسناد کشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گفت: در این خصوص ، پرونده قضایی تشکیل و متهمان در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند

وی اظهار داشت: آدم‌ربایی یکی از پیچیده‌ترین و خشن‌ترین جرایم است که جان قربانی و امنیت جامعه را تهدید می‌کند و خط قرمز پلیس آگاهی، حفظ امنیت مردم است که با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم و اشراف اطلاعاتی، پلیس قادر است در کوتاه‌ترین زمان مجرمان را شناسایی و دستگیر کند.

