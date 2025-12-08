رفتار حکیمانه و حمایت شیخ هادی چنان بر قلب مرد یهودی اثر گذاشت که او نه‌تنها از مرگ نجات یافت، بلکه اسلام آورد و از خیرین بزرگ تهران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تهران قدیم، شیخ هادی نجم‌آبادی با درایت و حکمت خود جان و مال یک شراب‌فروش یهودی را نجات داد و باعث شد او به دین اسلام گرایش پیدا کند.
 
گزارش پیش‌رو روایت یکی از رفتارهای حکیمانه و اثرگذار شیخ هادی نجم‌آبادی است که در کتاب «مصابیح‌العلماء» اثر حجت الاسلام شیخ محمد انبوهی ثبت شده و نشان می‌دهد چگونه هوشمندی و درایت یک عالم دینی توانست جان و مال یک مرد یهودی را نجات دهد و مسیر زندگی او را تغییر دهد.
 
بر اساس این روایت، روزی گروهی از اوباش تهران به مغازه یک یهودی شراب‌فروش هجوم می‌برند. آنان با ادعای دفاع از مقدسات و مبارزه با فساد، دکان و اموال او را تصاحب می‌کنند؛ اما حقیقت آن بود که هدفشان غارت اموال این مرد و سوءاستفاده از عنوان دینی بود.مردم برای جلوگیری از درگیری و روشن‌شدن حقیقت، شیخ هادی نجم‌آبادی را خبر می‌کنند. شیخ با اطلاع از نیّت واقعی مهاجمان، تشخیص می‌دهد قصد آنان الهی و شرعی نیست.
 
او برای مقابله با این رفتار، راهکاری هوشمندانه اتخاذ می‌کند.شیخ به یکی از همراهان خود دستور می‌دهد بی‌سروصدا مُهری در جیب مرد یهودی قرار دهد. سپس رو به سرکرده اوباش می‌گوید: «پیامبر(ص) به کافران می‌فرمودند: بگویید پروردگاری جز خدا نیست تا رستگار شوید.
 
تو می‌خواهی برخلاف روش پیامبر عمل کنی؟»پس از این سخنان، شیخ از مرد یهودی می‌پرسد: «آیا مسلمان هستی؟» مرد نیز مُهر را از جیب بیرون می‌آورد و می‌گوید: «بله، من مسلمانم. آیا دلیل روشن‌تری می‌خواهید؟»اوباش که با پاسخ قاطع شیخ مواجه می‌شوند، از تعرض دست می‌کشند، اموال غارت‌شده را بازمی‌گردانند و محل را ترک می‌کنند.
 
 
به نوشته «مصابیح‌العلماء»، این رفتار اخلاقی و عالمانه شیخ هادی چنان بر آن مرد تأثیر می‌گذارد که بعدها به دین اسلام گرویده و از نیکوکاران و خیرین تهران می‌شود.این گزارش، گوشه‌ای از سیره عملی علمای اخلاق و بزرگان دین را نشان می‌دهد که با درایت، مهر و حکمت، دل‌ها را به حقیقت نزدیک می‌کردند؛ نه با خشونت و تندروی.
 
منبع: فارس
برچسب ها: دین اسلام ، تهران قدیم ، رفتار خوب
خبرهای مرتبط
چه می‌شد اگر فاطمه (س) نبود؟
نگاهی به آیین‌های باران‌خواهی در ایران
سلامت معنوی حلقه گمشده میان جسم و روان انسان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
چرا گرم کردن درجا خودرو در برخی کشورها غیرقانونی است؟
فوران آتشفشان؛ جرقه‌ای که آتش «مرگ سیاه» را در اروپا شعله‌ور کرد
بیشترین کلمات و نام‌های اشتباه تلفظ‌ شده سال ۲۰۲۵
«نخودچی و کشمش» خوراکی مظلوم اما پرخاصیت
راز مرگ و زندگی در بام دنیا؛ میراثی که زیر یخ‌ها ماند!
یک کامیون زباله در ثانیه؛ گزارش تازه از ابعاد تکان‌دهنده آلودگی پلاستیکی
شیاپچانگ، قلمرو نوجوانان و جوانان ایرانی
فناوری‌های هوشمند مراقبت از نوزادان چقدر می‌توانند به ما کمک کنند؟
چرخش بی‌وقفه فیلم‌های تکراری در جشنواره‌ها
حرکت مناسب دست‌ها حین گفتگو اثرگذاری حرف‌ها را بیشتر می‌کند
آخرین اخبار
عاقبت شراب‌فروش یهودی که با «درایت» یک روحانی، مسلمان شد
اتفاقی نادر و شگفت‌انگیز در آسمان؛ روز‌های «شمسی» و «قمری» یکی شدند!
عجیب‌ترین فراخوان سال؛ وقتی «رنگ خودرو» ترمز را می‌کشد!
روابط اجتماعی موفق از خانه آغاز می‌شود
بیشترین کلمات و نام‌های اشتباه تلفظ‌ شده سال ۲۰۲۵
راز مرگ و زندگی در بام دنیا؛ میراثی که زیر یخ‌ها ماند!
«نخودچی و کشمش» خوراکی مظلوم اما پرخاصیت
یک کامیون زباله در ثانیه؛ گزارش تازه از ابعاد تکان‌دهنده آلودگی پلاستیکی
چرا گرم کردن درجا خودرو در برخی کشورها غیرقانونی است؟
فوران آتشفشان؛ جرقه‌ای که آتش «مرگ سیاه» را در اروپا شعله‌ور کرد
حرکت مناسب دست‌ها حین گفتگو اثرگذاری حرف‌ها را بیشتر می‌کند
چرخش بی‌وقفه فیلم‌های تکراری در جشنواره‌ها
شیاپچانگ، قلمرو نوجوانان و جوانان ایرانی
فناوری‌های هوشمند مراقبت از نوزادان چقدر می‌توانند به ما کمک کنند؟
داستان بلوای نان در هفدهم آذر ۱۳۲۱
شبکه‌های اجتماعی با زندگی زنان چه می‌کنند؟
کشف پیکر مطهر شهیدی با قمقمه‌ای پر از آب + فیلم
خواننده لس‌آنجلسی، ناتوانی از خواندن را برای ضد انقلاب فاکتور کرد
فرزندتان در حال باختن است
روایت ۱۷ قرن دانشگاه‌سازی در ایران