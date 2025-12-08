باشگاه خبرنگاران جوان - در تهران قدیم، شیخ هادی نجمآبادی با درایت و حکمت خود جان و مال یک شرابفروش یهودی را نجات داد و باعث شد او به دین اسلام گرایش پیدا کند.
گزارش پیشرو روایت یکی از رفتارهای حکیمانه و اثرگذار شیخ هادی نجمآبادی است که در کتاب «مصابیحالعلماء» اثر حجت الاسلام شیخ محمد انبوهی ثبت شده و نشان میدهد چگونه هوشمندی و درایت یک عالم دینی توانست جان و مال یک مرد یهودی را نجات دهد و مسیر زندگی او را تغییر دهد.
بر اساس این روایت، روزی گروهی از اوباش تهران به مغازه یک یهودی شرابفروش هجوم میبرند. آنان با ادعای دفاع از مقدسات و مبارزه با فساد، دکان و اموال او را تصاحب میکنند؛ اما حقیقت آن بود که هدفشان غارت اموال این مرد و سوءاستفاده از عنوان دینی بود.مردم برای جلوگیری از درگیری و روشنشدن حقیقت، شیخ هادی نجمآبادی را خبر میکنند. شیخ با اطلاع از نیّت واقعی مهاجمان، تشخیص میدهد قصد آنان الهی و شرعی نیست.
او برای مقابله با این رفتار، راهکاری هوشمندانه اتخاذ میکند.شیخ به یکی از همراهان خود دستور میدهد بیسروصدا مُهری در جیب مرد یهودی قرار دهد. سپس رو به سرکرده اوباش میگوید: «پیامبر(ص) به کافران میفرمودند: بگویید پروردگاری جز خدا نیست تا رستگار شوید.
تو میخواهی برخلاف روش پیامبر عمل کنی؟»پس از این سخنان، شیخ از مرد یهودی میپرسد: «آیا مسلمان هستی؟» مرد نیز مُهر را از جیب بیرون میآورد و میگوید: «بله، من مسلمانم. آیا دلیل روشنتری میخواهید؟»اوباش که با پاسخ قاطع شیخ مواجه میشوند، از تعرض دست میکشند، اموال غارتشده را بازمیگردانند و محل را ترک میکنند.
به نوشته «مصابیحالعلماء»، این رفتار اخلاقی و عالمانه شیخ هادی چنان بر آن مرد تأثیر میگذارد که بعدها به دین اسلام گرویده و از نیکوکاران و خیرین تهران میشود.این گزارش، گوشهای از سیره عملی علمای اخلاق و بزرگان دین را نشان میدهد که با درایت، مهر و حکمت، دلها را به حقیقت نزدیک میکردند؛ نه با خشونت و تندروی.
منبع: فارس