باشگاه خبرنگاران جوان - در تاریخ این سرزمین، حکایت‌هایی هست که بیش از آن‌که روایت باشند، «آینه»‌اند؛ آینه‌ای که از لابه‌لای سادگی یک واقعه، حقیقتی بزرگ‌تر را پیش چشم ما می‌گذارد. داستان نامه‌نوشتنِ شیخ نظرعلی طالقانی به خدا نیز از همین دست است؛ روایتی که اگرچه رنگِ افسانه دارد، اما جانِ واقعیت در آن جاری است.

شیخی که در مدرسهٔ مروی تهران، از تنگدستی به جایی رسیده بود که پوست خربزه می‌خشکاند و می‌کوبید و قوت روزانه‌اش می‌کرد، یک شب تصمیم می‌گیرد نامه‌ای بنویسد. نه به شاه، نه به وزیر، نه حتی به یکی از اولیای الهی؛ بلکه مستقیم به “حق سبحانه و تعالی”. همان کسی که نه در نجف اقامت دارد و نه در دیوان‌خانه وزیر مختار؛ همه‌جا حاضر است و بی‌واسطه و بی‌بروبرگرد مخاطب قرار می‌گیرد.

شیخ تمام خواسته‌هایی که در زندگی ممکن است از چشم مردم زیادی بیاید – خانه، باغچه، خدمتکار، مالی پایدار، و حتی همسری زیبا – را بی‌پروا نوشت. چیزی را سانسور نکرد. شاید چون مخاطبش شاه نبود، بلکه خدا بود؛ و انسان وقتی با خدا حرف می‌زند، «روراست» می‌شود. اما نقطه اوج داستان، آن‌جاست که سرنوشت، پاکت کوچک شیخ را ــ آن نامه‌ای که لای درز دیوار مسجد شاه جا داد ــ در بستر یک گردباد، دقیقاً می‌گذارد روی زانوی ناصرالدین‌شاه. پادشاهی که به گمانش دستی غیبی او را «مخاطَب» قرار داده و به سجده می‌افتد. همان شاهی که شیخ از ترسِ بدهکاران، حتی فکر نمی‌کرد روزی به او نزدیک شود، اکنون او را با احترام می‌نشاند روی کرسی کنار خود.