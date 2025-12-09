باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا کیخا، معاون امور استانهای رسانه ملی از عزم سازمان صداوسیما در پرداختن به مفاخر و شخصیتهای تاریخی استانها گفت و تاکید کرد: یکی از موضوعات جدی در حوزه نمایشی صداوسیما پرداختن به شخصیتهای تاریخی و مشهور استانها در سراسر کشور است. برای نمونه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از سریال «شیرعلی مردان خان» در سیما فیلم تولید شده یا طرح شخصیتهای «حافظ» و «سعدی» مطرح شده است؛ شخصیتهای ممتازی که بخشی از تاریخ کشورمان را مدیون آنها هستیم.
کیخا با بیان اینکه طرح سریال شخصیت «مختومقلی» نوشته شده و فیلمنامه آن در حال بازنویسی است، گفت: همچنین لازم است به شخصیت حضرت «یحیی بن زید (ع)» در گلستان پرداخته شود.
معاون امور استانهای رسانه ملی با اعلام این خبر که طرح شهیدان کاظمی و خرازی به تصویب رسیده و به محض فراهم شدن بودجه ساخته خواهد شد، افزود: علاوهبر آن، طرحی برای شهید میرحسینی، قائم مقام لشکر ۴۱ ثارالله آمده است. تمام استانها به نسبت شخصیتهای تاریخیای دارد، طرحهایی ارائه دادهاند. هرچند نمیتوانیم تمام فیلمنامهها را به مدت یک یا دوسال تولید کنیم، اما اراده جدی برای پرداختن به شخصیتهای ملی وجود دارد، که بخشی از آنها در حال ساخت، بخش دیگری از آنها طرحهایش مطرح و بخش دیگری هم در حال نگارش است. مثلاً طرح «یعقوب لیث صفاری» آمده یا فیلمنامه یکی از شهدای شاخص کشور یعنی شهید احمد کاظمی به تصویب رسیده و به زودی بازیگران آن مقابل دوربین خواهند رفت.