فاطمه مهاجرانی شامگاه دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی استان کرمان که در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، با تأکید بر اینکه شنیدن صدای ذینفعان وظیفه ذاتی سخنگوست گفت: با اینکه شرایط کشور سخت است، اما بخش خصوصی در این وضعیت دشوار، ایثار میکند.
وی ادامه داد: نگهداشتن کسب و کار در این روزها معنای واقعی فداکاری است و هیچ کس نمی تواند این تلاش را نادیده بگیرد.
سخنگوی دولت با اشاره به حجم زیاد سفرهای اخیر کاری خود افزود: پیشنهاد میکنم یکی دو هفته آینده چند نفر از نمایندگان فعالان اقتصادی با هماهنگی رئیس اتاق بازرگانی کرمان در دفترم حضور پیدا کنند تا مسائل را دسته بندی، شفاف و قابل پیگیری کنیم.
مهاجرانی تاکید کرد: بسیاری از دغدغهها باید در فضایی دقیق و کارشناسی بررسی شود.
وی گفت: در مورد انتقال حسابها رئیسجمهور چندین بار تأکید کرده است که استانها باید از حساب هایی که در تهران ایجاد می شود منتفع شوند و این دستور روشن و صریح است که پیگیری می شود.
سخنگوی دولت به برخی پیگیریهای اقتصادی انجام شده اشاره و تصریح کرد: موضوع رفع تعهد ارزی و مشکلات واردات برنج از مطالبه جدی انجمن واردکنندگان بود که شخصاً بخشی از این موضوع را بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی دنبال کردم تا به جمع بندی برسیم.
مهاجرانی به ضرورت اصلاحات اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: دولت باید اصلاحات اقتصادی را آرام و منطقی پیش ببرد.
وی با بیان اینکه همه میدانیم تورم بالای ۴۰ درصد چه بر سر سفره مردم میآورد، ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور بیمار است و هر تصمیم عجولانه می تواند اوضاع را بدتر کند لذا گام های اصلاح باید حساب شده باشد.
سخنگوی دولت شنیدن گلایهها را دشوار و در عین حال وظیفه دانست و گفت: موظفم صدای بخش خصوصی را بشنوم حتی اگر شنیدن آن سخت باشد و تلاش میکنم نقش خود را بهخوبی ایفا کنم.
