باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - سعید ارغوانی، نویسنده و کارگردان نمایش «تکان دهنده» که در بخش دیگرگونههای اجرایی سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور دارد، از این نمایش گفت.
ارغوانی اجرای نمایش «تکاندهنده» را اجرایی تعاملی دانست و مطرح کرد: «تكان دهنده» در واقع يك اجراى تعاملى است كه حضور فعال مخاطب در روند شكلگيرى آن نقش اساسى دارد. البته همزمان اجرا نيز براى مخاطب كاركردى منحصر به فرد ايجاد مىكند و تعامل بین اجرا و مخاطب شکل میگیرد، چراکه اجرا در مورد مواجهه با خود و بازتابهاى وجودى در فضايى ويژه قرار دارد.
وی ادامه داد: این نمایش در شكل اجرايى ارجاعاتى به خاطرات دارد و در استيتمت و بیانیه هنری خود يك سوال را دنبال ميكند؛ سوال این است: «خود و ديگرى؛ تصوير انسان از خود چقدر با تصوير انسان در نظر دیگرى مشابه است؟!»
این هنرمند با بیان اینکه نمایش «تکان دهنده» در بخش ديگرگونههاى اجرايى جشنواره حضور دارد، گفت: اين اولين حضور من در جشنواره بينالمللى تئاتر كودك و نوجوان همدان است. بخش دیگرگونههای اجرایی نيز اولين سالی است كه به این رویداد ملی و بینالمللی اضافه شده است. قطعا افزوده شدن این بخش به جشنواره بسيار اتفاق مهمى است. خوشحالم كه جشنواره امسال رويكرد معاصرى به شكل اجرا دارد و با اضافه كردن اين بخش نفسى تازه به اين جشنواره مى دهد.
کارگردان نمایش «تکانهنده» در پایان سخنانش با تاکید بر بهرهمندی از استادان متخصص در حوزه اجرایی و داوری دیگرگونهها بیان کرد: پیشنهاد میکنم حتما در بخش دیگرگونههای اجرایی كه من در آن حضور دارم و سالهاست که در این گونه هنری مشغول به فعالیت هستم از تجربه و حضور متخصصان اين حوزه استفاده شود. استادان و متخصصانی که به واسطه شناخت این حوزه از جسارتها و خلاقيتها در شكل اجراهاى جديد ترس نداشته باشند و حتى جسارت اينكه به سمت تجربههاى نو حركت شود را برای هنرمندان و علاقهمندان فراهم كنند.
سیاُمین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.