باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجیدرضا منصورخاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران درباره خروج برنج از فهرست کالاهای یارانه‌ای گفت: حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج تصمیم درستی بود که حتی زودتر باید اجرایی می‌شد؛ زیرا هدفی که از تخصیص ارز یارانه‌ای انتظار می‌رفت، محقق نشد و عملاً این سیاست با شکست مواجه شده بود.

به گفته وی، علی‌رغم تخصیص ارز ترجیحی به واردات، کالا با نرخ مناسب به دست مصرف‌کننده نمی‌رسید که براین اساس تزریق یارانه به ابتدای زنجیره تامین موجب می شد بخش عمده منافع آن به جیب دلالان برود و در انتهای زنجیره، چیزی نصیب مصرف‌کننده هدف نشود.

خاکی با بیان اینکه میزان اثرگذاری مثبت این تصمیم جدید بر بازار به عوامل متعددی بستگی دارد، افزود: نخستین و اساسی‌ترین عامل، پرداخت معوقات ارزی واردکنندگان است، در شرایطی که انتظار برای تخصیص ارز به یازده ماه رسیده و این موضوع هزینه‌های سنگینی را به واردکنندگان تحمیل کرده است و از سوی دیگر تامین‌کننده خارجی رغبتی به فروش محموله‌های جدید به تجار ایرانی ندارد؛ بنابراین ضروری است که حداقل بخشی از مطالبات انباشته ارزی پرداخت شود.

وی تاکید کرد: اگر تسریع در پرداخت این مطالبات صورت نگیرد، حتی درصورت فراهم شدن سایر شرایط و الزامات برای واردات حداکثری، محموله جدیدی روانه کشور نخواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به دیگر الزامات بازگشت تعادل به بازار بیان کرد: طبق قانون برنامه هفتم، دولت از قیمت‌گذاری کالاهای غیر یارانه‌ای منع شده است، ضمت آنکه به دلیل شناور بودن نرخ ارز تالار مبادله‌ای، عملاً نمی‌توان قیمت ثابتی برای برنج وارداتی تعیین کرد؛ لذا از این دو منظر، قیمت‌گذاری دستوری فاقد موضوعیت است.

خاکی ادامه داد: الزام تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی نیز باید رفع شود به طوریکه واردکننده مجاز باشد بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری سایر کالاهای وارداتی مشابه، نسبت به قیمت‌گذاری و عرضه کالا اقدام کند.

به گفته وی، از شهریور ماه تاکنون کلیه برنج‌های وارداتی با قیمت مصوب تحویل دولت شده یا در حال تحویل است و برنجی در انبار واردکنندگان وجود ندارد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه سهمیه‌بندی ثبت سفارشات برنج نیز موضوعیتی ندارد، افزود: وقتی امکان تامین کالا از طریق استان‌های مرزی ملوانی و پیله‌وری و همچنین روش بدون انتقال ارز فراهم شده است، اساسا سهمیه‌بندی، دیگر محلی از اعراب ندارد و این موضوع نیز باید برچیده شود.

خاکی ابراز امیدواری کرد: اگر پرداخت معوقات ارزی در کنار دیگر الزامات بدیهی یادشده محقق شود، قابل پیش‌بینی است که واردات و توزیع کالا رقابتی شود و در این صورت می‌توان انتظار داشت بازاری آرام با قیمت‌های منطقی را شاهد باشیم.

وی افزود: چنانچه شرایط واردات به روند عادی و رقابتی خود بازگردد، با تامین مکفی برنج‌های کیفی، می‌توان امیدوار بود که قیمت برنج ایرانی نیز عقب‌نشینی قابل توجهی داشته باشد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به آخرین وضعیت واردات برنج، تصریح کرد: بنابر آمار، در ۸ ماهه امسال بیش از یک میلیون تن برنج سفید وارد کشور شده که کل آن با اعتبار و سرمایه بخش خصوصی و بدون تخصیص حتی یک دلار ارز انجام شده است و با توجه به در پیش بودن ایام پرمصرف ماه مبارک رمضان و متعاقب آن نوروز، ضروری است تدابیر لازم برای ترخیص حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن دیگر اندیشیده شود.