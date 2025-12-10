کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی کشاورزان نسبت به تسریع در کشت دیم گندم و جو اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پروین رفیعی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به سرمای هوا کشاورزان نسبت تخلیه آب در تاسیسات آبیاری های تحت فشار و خطوط انتقال آب و استفاده از ضدیخ در ماشین آلات کشاورزی برای جلوگیری از ترکیدگی لوله ها و صدمات احتمالی اقدام کنند.

وی با تاکید بر تسریع در کشت پاییزه دیم گندم و جو افزود: استفاده از یخ آب زمستانه مزارع جهت کنترل آفات خاکزی در دستور کار قرار بگیرد، همچنین از مصرف کود اوره در باغات بدلیل افزایش خطر سرمازدگی جلوگیری شود.

رفیعی ادامه داد: گلخانه داران نسبت به بررسی استحکام سازه های گلخانه ای و ادوات کشاورزی در برابر وزش باد شدید اقدام کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی با تاکید بر خودداری از چرای دام در مناطق مرتفع و حاشیه مسیل ها و رودخانه ها گفت: با توجه به بارش های فصلی پاکسازی ابراهه ها در دستور کار قرار بگیرد، همچنین نسبت بع استفاده از حفاظ و عایق بندی جهت جلوگیری از ورود هوای سرد و استقرار کندوها در محل آفتابگیر و دور از باد مستقیم اقدام شود.

براساس نقشه های هواشناسی با ورود سامانه بارشی به غرب کشور، در استان های مرزی واقع در غرب، شمال غرب کشور و استان های آذربایجان شرقی ابرناکی، بارش باران، وزش باد و در ارتفاعات برف پیش بینی می شود.

روز سه شنبه فعالیت سامانه بارشی در کل نوار غربی، دامنه های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران است، همچنین با نفوذ جریانات خنک به سواحل غربی دریای خزر در گیلان و شرق اردبیل بارندگی آغاز می شود. در شمال ایلام، کرمانشاه، نیمه جنوبی آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی بارش شدت خواهد داشت.

گفتنی است تا اواخر هفته روند نسبی کاهش دما در نوار غربی و افزایش نسبی دما در نیمه شرقی کشور حاکم‌ است.



