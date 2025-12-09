ولادیمیر پوتین با هشدار درباره بحران جمعیتی روسیه، خواستار تدوین اقدامات جدیدی برای افزایش نرخ زاد و ولد و تشویق پدری مسئولانه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، یک ابتکار جدید برای افزایش نرخ زاد و ولد در روسیه پیشنهاد کرده و خواستار اقداماتی شده است که علاوه بر حمایتهای موجود از مادری، پدری فعالتر را نیز تشویق کند.
پوتین روز دوشنبه در جلسه شورای توسعه راهبردی و پروژههای ملی گفت که این کشور با توجه به ادامه وخامت وضعیت جمعیتی، به رویکردی گستردهتر و بلندمدتتر نیاز دارد.
وی افزود: «خانواده بر اساس احترام متقابل و مشارکت هر دو والد در تربیت کودکان استوار است. بنابراین، در کنار حمایت از مادری، باید اقداماتی برای حمایت از پدری مسئولانه نیز تدوین شود.»
رئیسجمهور روسیه گفت ایده این است که مردان در مراقبت روزمره از خانواده، تصمیمگیری درباره فرزندآوری و مشارکت در تربیت فرزندان نقش فعالتری داشته باشند. پوتین افزود که پدری مسئولانه همچنین مستلزم داشتن سبک زندگی سالم و حفظ سلامت باروری برای مدت طولانیتر است.
به گفته پوتین، دستور کار جمعیتی باید بر روی وظایف نظاممند متمرکز شود که به گونهای پایدار از خانوادهها حمایت کنند.
مقامات روسی مدتهاست درباره بحران قریبالوقوع جمعیتی در این کشور هشدار دادهاند. سرویس آمار دولتی فدرال روسیه (روستات) در سال ۲۰۲۴ تنها ۱.۲۲۲ میلیون تولد را گزارش کرده است که کمترین میزان سالانه از سال ۱۹۹۹ است و نشاندهنده کاهش یکسومی نسبت به سال ۲۰۱۴ میباشد. این امر بازتاب روندی جهانی در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به سمت نرخهای باروری کمتر از سطح جایگزینی است.
برای معکوس کردن این روند، دولت اقدامات حمایتی مختلفی را معرفی کرده است، از جمله پرداختهای یکجا برای زایمان، گسترش مزایای زایمان و کمکهای مالی مستمر برای خانوادهها. همچنین جایزه دوران شوروی «مادر قهرمان» که به زنان دارای بیش از ده فرزند پاداش نقدی میدهد، احیا شده است.
مقامات سیاستهای دیگری نیز پیشنهاد کردهاند، مانند دلسرد کردن از ترویج سبکهای زندگی «بدون فرزند» و ارائه معافیتهای مالیاتی اضافی برای خانوادههای پرجمعیت.
پوتین بارها بر اهمیت بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی برای ترویج خانوادههای پرجمعیتتر و تبدیل کردن والدین شدن به انتخابی گسترده حمایتشده تأکید کرده است. در ماه ژوئن، او ایجاد یک سرویس ملی حمایت از خانواده را تأیید کرد. سال گذشته نیز شورای ریاستجمهوری متمرکز بر سیاست خانواده و جمعیت را تأسیس کرد.
منبع: آرتی