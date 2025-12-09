معاون وزیر جهاد گفت: بنابر آمار ۱۲۰ واحد درگیر بیماری شدند که در صورت عدم واکسیناسیون به موقع، تلفات این ویروس در حوزه دام سنگین به یک میلیون راس می‌رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: از سال گذشته تاکنون سه سویه جدید تب برفکی وارد کشور شد که ۲۵ برابر کرونا سرعت انتشار دارد و در محیط‌های دامداری، مانند مجتمع‌هایی که ۱۰ ها واحد در کنار هم قرار دارند، کنترل آن کاری بسیار دشوار است.

به گفته وی، تهیه و تامین واکسن به سادگی امکان پذیر نیست و سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد در این خصوص با تمام توان وارد شدند که در نهایت این امر منجر به تهیه و سفارش ۸ میلیون دوز واکسن شد، هرچند تزریق ۸ میلیون دوز واکسن زمان بر است و به سادگی امکان پذیر نیست.

رفیعی پور با بیان اینکه این ویروس در مدت کوتاهی تلاش کرد تا گسترش پیدا کند، افزود: بنابر آمار ۱۲۰ واحد درگیر بیماری شدند که اگر واکسن به موقع نمی رسید یا اقدامات بهداشتی اجرا نمی شد و همراهی دامداران نبود، تلفات این ویروس در حوزه دام سنگین به یک میلیون راس می رسید.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه سرعت عمل و هماهنگی ملی منجر به عبور کشور از یک بحران شد، گفت: با واکسیناسیون سریع جلوی فاجعه گرفته شد به طوریکه در برخی استان ها به رغم‌جمعیت بالای دام سنگین، تنها یک‌کانون بیماری گزارش شده است.

