باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی گفت: از سال گذشته تاکنون سه سویه جدید تب برفکی وارد کشور شد که ۲۵ برابر کرونا سرعت انتشار دارد و در محیط‌های دامداری، مانند مجتمع‌هایی که ۱۰ ها واحد در کنار هم قرار دارند، کنترل آن کاری بسیار دشوار است.

به گفته وی، تهیه و تامین واکسن به سادگی امکان پذیر نیست و سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد در این خصوص با تمام توان وارد شدند که در نهایت این امر منجر به تهیه و سفارش ۸ میلیون دوز واکسن شد، هرچند تزریق ۸ میلیون دوز واکسن زمان بر است و به سادگی امکان پذیر نیست.

رفیعی پور با بیان اینکه این ویروس در مدت کوتاهی تلاش کرد تا گسترش پیدا کند، افزود: بنابر آمار ۱۲۰ واحد درگیر بیماری شدند که اگر واکسن به موقع نمی رسید یا اقدامات بهداشتی اجرا نمی شد و همراهی دامداران نبود، تلفات این ویروس در حوزه دام سنگین به یک میلیون راس می رسید.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه سرعت عمل و هماهنگی ملی منجر به عبور کشور از یک بحران شد، گفت: با واکسیناسیون سریع جلوی فاجعه گرفته شد به طوریکه در برخی استان ها به رغم‌جمعیت بالای دام سنگین، تنها یک‌کانون بیماری گزارش شده است.