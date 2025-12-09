بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۸ آذر ماه) در شرایط قابل قبول است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۵۳ و در وضعیت ناسالم برای همه قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۸۰ و در شرایط قابل قبول است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۱۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۰ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: هوای قابل قبول ، شاخص کیفیت هوا
خبرهای مرتبط
کاهش ۳۷ درصدی ترافیک تهران با اجرای محدودیت‌های آلودگی هوا
وضعیت هوای تهران قرمز شد
هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
تنفس هوای مطلوب در تهران
آخرین اخبار
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
تنفس هوای مطلوب در تهران
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت