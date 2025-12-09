محمودی گفت:بعد از دو روز هوای سالم؛ چهارمین روز پیاپی قرارگیری شاخص آلودگی هوای مشهد در وضعیت هشدار به ثبت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۳ نشانگر هوای «ناسالم» و این شاخص در یکی، ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۳۶ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای افراد حساس است.

وی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در ۹ منطقه در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای تمامی افراد است، افزود: کیفیت هوا در ۱۴ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش کیفیت هوا بیانگر شرایط ناسالم و آلوده برای افراد حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی اظهار کرد: شرایط کنونی برای حضور افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار و تردد‌های غیرضروری در سطح شهر مناسب نیست.

