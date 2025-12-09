باشگاه خبرنگاران جوان - عباس علیآبادی وزیر نیرو با حضور در صحن علنی مجلس در پاسخ به سوال حامد یزدیان و و سایر نمایندگان درخصوص عملکرد سازمان توسعه و بهرهبرداری از فناوریهای نوین آبهای جوی از بدو تاسیس در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ عملکرد سازمان توسعه بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از بدو تاسیس در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ گفت: سالهایی که کشور با خشکسالی ممتد و ناترازی انرژی همراه بوده همراهی مجلس عبور از شرایط سخت را همراه کرده است.
وزیر نیرو اظهار کرد: موضوع تابآوری کشور و مدیریت منابع جوی است. سازمان توسعه و بهرهبرداری آبهای جوی نهادی است که با حمایت جدی مجلس و نیاز به پاسخ جدی کشور شکل گرفت. نیازی که از تغییرات اقلیمی و ضرورت استفاده از فناوریهای نویت نشات میگیرد. این سازمان با پشتیبانی معنوی حاجی زاده هموار شده است.
عضو هیئت دولت بیان کرد: در نگاه کلان هدف تاسیس این سازمان صرف بارورسازی ابرها نبود بلکه پایش جدی و توسعه فناوریهای نوین و بهرهبردای از آبهای جوی بوده است.
علیآبادی با بیان اینکه اقدامات وزارت نیرو در چهار مسیر کلان دنبال شده است، گفت: هدف شناخت و پایش جو کشور است. یکی از ماموریتها ایجاد توان ملی، تشخیص و تنظیم سازوکارهای جو کشور است.
وزیر نیرو با بیان اینکه برنامه پایش جو و ارتقا بهره برداری تنظیم شده است، گفت: توسعه شبکه رادارهای هواشناسی، سامانههای مدل سازی میان مقیاس و زیرساخت رصد جو در دستورکار قرار گرفته است و عقد قرارداد با شرکتهای دانش بنیان و دانشمندان داخلی برای استفاده از توان موجود در کشور برای پایش جو و تهیه برخی تجهیزات مورد نیاز نوین از جمله فعالیتهای مهم در این زمینه بوده و این اقدامات برای کشور یک ضرورت امکان ناپذیر است.
علیآبادی اضافه کرد: دومین گام در وزارت نیرو اقدامات علمی و فناورانه است، در این مسیر ارتقا توان کشور برای حوزه فناوریهای نوین، محور اصلی بوده است و اینکه ماههای گذشته ساخت نسل جدید ژنراتورهای زمینی برای کنترل از راه دور، طراحیهای فلرهای درجاسوز بر اساس الگوهای پیشرفته جهانی، تولید مواد بارور ساز گرم و سرد در داخل کشور و ایجاد واحدهای تخصصی بارور سازی با تکیه بر توان شرکتهای دانش بنیان انجام شده است و همکاری با سایر مراکز تخصصی داخل کشور در اولویت قرار گرفته است.
عضو هیئت دولت با تاکید بر اینکه برای نخستین بار توان بارور سازی ابرها در تمامی فصول در کشور فراهم شده است، گفت: اقدامات عملیاتی و میدانی در کشور در جریان است و در حال حاضر عملیات بارور سازی به صورت هدفمند، علمی و داده محور گسترش یافته و ۳۷ صوت پرواز هوایی، ۶۱ عملیات پهبادی و نزدیک به ۲ هزار ساعت عملیات زمینی در سال آبی گذشته در کشور اجرا شده است و طراحی عملیات بر اساس مدل سازی و تحلیل ساختار ابر و نیاز حوزه آبریز انجام شده و عملیات در حوزه هایی، چون دریاچه ارومیه، زاینده رود، تهران، البرز، فارس و خراسان اجرا شده است و در سال جاری نیز فعالیت بارور سازی ابرها در حوزههای ذکر شده آغاز گردیده است.
علیآبادی اظهار کرد: مسیر تنظیم گری و سیاست گری نیز در این سازمان در پیش گرفته شده است و در حال حاضر برنامه پنجساله سازمان بر اساس ماموریتها و تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم کشور تنظیم شده است و در این راستا اقدامات سازندهای جهت هماهنگی میان دستگاهی به عمل آمده و ساز و کار ارزیابی فناوریهای جدید شکل گرفته است. همچنین ساختارهای لازم برای تنظیم گری و ایجاد شفافیت عملیاتی نیز تعریف شده و در کنار این محورها موضوع مهم دیگری نیز دنبال شده و آن فعال سازی زیست بوم فناوری کشور است.
وزیر نیرو بیان کرد: به دستور من تمام شرکتها و فناوران و یا افرادی که ادعایی در حوزه بهبود وضع هوا یا استصال آبهای جوی داشته باشند با آغوش باز در وزارت نیرو پذیرفته میشوند و مورد ارزیابی و حمایتهای علمی قرار میگیرند و تمام ادعاها و فناوریها اعم از روشهای انرژی پایه و سایر روشها بررسی شده و اگر کارایی آنها به اثبات برسد وزارت نیرو آماده بهره برداری از آن خواهد بود و امیدواریم این نگاه کشور را از انحصار ادعاهای غیر علمی و غیر شفاف دور نگه دارد و کشور از همه ظرفیتهای جدید بهرهمند گردد.