باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شش سرباز پاکستانی در یک حمله شبهنظامیان به یک پست امنیتی در شمال غرب این کشور کشته شدند. این خبر را سه منبع پلیس و امنیتی روز سهشنبه به رویترز گزارش دادند.
این حمله بین شب دوشنبه و صبح سهشنبه در منطقه قبایلی «کرم» رخ داد که نزدیک به مرز با افغانستان است.
این منطقه به دلیل موقعیت مرزی و وجود پروژههای راهبردی مهم، از جمله پروژههای مرتبط با طرح «یک کمربند، یک راه» چین، به صحنه فعالیت گروههای جداییطلب و مسلح تبدیل شده است.
در چند ماه اخیر، بلوچستان پاکستان شاهد چندین حمله مرگبار بوده که دهها نفر در آنها کشته یا زخمی شدهاند و ارتش پاکستان نیز اقدامات گستردهای برای مقابله با این گروههای مسلح در منطقه آغاز کرده است.
منبع: رویترز