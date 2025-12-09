باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - شش سرباز پاکستانی در یک حمله شبه‌نظامیان به یک پست امنیتی در شمال غرب این کشور کشته شدند. این خبر را سه منبع پلیس و امنیتی روز سه‌شنبه به رویترز گزارش دادند.

این حمله بین شب دوشنبه و صبح سه‌شنبه در منطقه قبایلی «کرم» رخ داد که نزدیک به مرز با افغانستان است.

این منطقه به دلیل موقعیت مرزی و وجود پروژه‌های راهبردی مهم، از جمله پروژه‌های مرتبط با طرح «یک کمربند، یک راه» چین، به صحنه فعالیت گروه‌های جدایی‌طلب و مسلح تبدیل شده است.

در چند ماه اخیر، بلوچستان پاکستان شاهد چندین حمله مرگبار بوده که ده‌ها نفر در آنها کشته یا زخمی شده‌اند و ارتش پاکستان نیز اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با این گروه‌های مسلح در منطقه آغاز کرده است.

منبع: رویترز