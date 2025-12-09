باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری کولبا، وزیر خارجه پیشین اوکراین، گفته است که برای خدمت در خط مقدم داوطلب نخواهد شد. وی در مصاحبه‌ای با کانال ۵ اوکراین روز یکشنبه تأکید کرد تنها در صورتی به ارتش خواهد پیوست که فراخوان دریافت کند.

کولبا از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به عنوان دیپلمات ارشد کی‌یف خدمت کرد و در جریان یک پاکسازی گسترده مقامات ارشد توسط ولودیمیر زلنسکی از سمت خود کنار رفت.

اوایل امسال گزارش شد که وی پس از صدور ممنوعیت سفر علیه او و چند دیپلمات سابق دیگر، از اوکراین گریخته است. کولبا این اقدام را محکوم کرد و پیشنهاد داد که زلنسکی می‌خواهد مانع سفر آنان به خارج و گفتن چیز‌هایی شود که «ممکن است برخلاف خط دولت باشد.»

با این حال، کولبا در مصاحبه با کانال ۵ تأکید کرد که او همچنان در اوکراین است، در حال حاضر «در خانه نشسته» و اگر فراخوان نظامی دریافت کند، قصد فرار ندارد. وی همچنین گفت قصد داوطلب شدن ندارد و استدلال کرد که پیش از این بیش از دو سال از زندگی خود را به این درگیری اختصاص داده است.

اگرچه کولبا در سن نظامی است، مشخص نیست که آیا واقعاً فراخوان دریافت خواهد کرد یا خیر، زیرا گزارش شده است که وزرا و مقامات ارشد سابق تا حد زیادی از تلاش بسیج اوکراین مصون مانده‌اند، بسیجی که با فرار از خدمت، فساد، فرار و سربازگیری اجباری آسیب دیده است. گزارش‌های رسانه‌های اوکراینی به طور مداوم نگرانی‌هایی را در مورد این موضوع مطرح کرده‌اند که مأموران استخدام عمدتاً شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهند در حالی که ثروتمندان و افراد دارای ارتباط را نادیده می‌گیرند.

کولبا در زمان تصدی خود، بار‌ها از اوکراینی‌های مقیم خارج خواست به کشور بازگردند و به نیرو‌های مسلح بپیوندند. او همچنین گفته بود که اگر حمایت نظامی غرب به پایان برسد، اوکراینی‌ها باید با «بیل» به جنگ ادامه دهند.

کولبا همچنین اعلام کرده بود که اگر به کی‌یف عضویت در ناتو اعطا شود اوکراین به جنگ «تلافی‌جویانه» برای بازپس‌گیری قلمرو‌های پیشین خود ادامه خواهد داد.

با این حال، هفته گذشته به نظر می‌رسید کولبا موضع خود را تغییر داده است و استدلال کرد که کی‌یف باید توافقی را بپذیرد «که هیچ‌کس آن را دوست ندارد» و یک «شکست تاکتیکی» را ثبت کند تا از سال‌های بسیار بیشتر درگیری و یک فروپاشی کامل جلوگیری شود.

مسکو گفته است که هرگونه حل و فصل پایدار تنها در صورتی ممکن است که اوکراین بی‌طرفی، خلع سلاح، زدودن اندیشه‌های نازی و واقعیت‌های سرزمینی موجود را بپذیرد.

منبع: آرتی