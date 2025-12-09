دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اسبق اوکراین که پیشتر از هموطنانش خواسته بود با «بیل» بجنگند، حالا می‌گوید تنها در صورت دریافت فراخوان به جبهه خواهد رفت و فعلاً «در خانه نشسته» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیمیتری کولبا، وزیر خارجه پیشین اوکراین، گفته است که برای خدمت در خط مقدم داوطلب نخواهد شد. وی در مصاحبه‌ای با کانال ۵ اوکراین روز یکشنبه تأکید کرد تنها در صورتی به ارتش خواهد پیوست که فراخوان دریافت کند.

کولبا از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ به عنوان دیپلمات ارشد کی‌یف خدمت کرد و در جریان یک پاکسازی گسترده مقامات ارشد توسط ولودیمیر زلنسکی از سمت خود کنار رفت.

اوایل امسال گزارش شد که وی پس از صدور ممنوعیت سفر علیه او و چند دیپلمات سابق دیگر، از اوکراین گریخته است. کولبا این اقدام را محکوم کرد و پیشنهاد داد که زلنسکی می‌خواهد مانع سفر آنان به خارج و گفتن چیز‌هایی شود که «ممکن است برخلاف خط دولت باشد.»

با این حال، کولبا در مصاحبه با کانال ۵ تأکید کرد که او همچنان در اوکراین است، در حال حاضر «در خانه نشسته» و اگر فراخوان نظامی دریافت کند، قصد فرار ندارد. وی همچنین گفت قصد داوطلب شدن ندارد و استدلال کرد که پیش از این بیش از دو سال از زندگی خود را به این درگیری اختصاص داده است.

اگرچه کولبا در سن نظامی است، مشخص نیست که آیا واقعاً فراخوان دریافت خواهد کرد یا خیر، زیرا گزارش شده است که وزرا و مقامات ارشد سابق تا حد زیادی از تلاش بسیج اوکراین مصون مانده‌اند، بسیجی که با فرار از خدمت، فساد، فرار و سربازگیری اجباری آسیب دیده است. گزارش‌های رسانه‌های اوکراینی به طور مداوم نگرانی‌هایی را در مورد این موضوع مطرح کرده‌اند که مأموران استخدام عمدتاً شهروندان عادی را هدف قرار می‌دهند در حالی که ثروتمندان و افراد دارای ارتباط را نادیده می‌گیرند.

کولبا در زمان تصدی خود، بار‌ها از اوکراینی‌های مقیم خارج خواست به کشور بازگردند و به نیرو‌های مسلح بپیوندند. او همچنین گفته بود که اگر حمایت نظامی غرب به پایان برسد، اوکراینی‌ها باید با «بیل» به جنگ ادامه دهند.

کولبا همچنین اعلام کرده بود که اگر به کی‌یف عضویت در ناتو اعطا شود اوکراین به جنگ «تلافی‌جویانه» برای بازپس‌گیری قلمرو‌های پیشین خود ادامه خواهد داد.

با این حال، هفته گذشته به نظر می‌رسید کولبا موضع خود را تغییر داده است و استدلال کرد که کی‌یف باید توافقی را بپذیرد «که هیچ‌کس آن را دوست ندارد» و یک «شکست تاکتیکی» را ثبت کند تا از سال‌های بسیار بیشتر درگیری و یک فروپاشی کامل جلوگیری شود.

مسکو گفته است که هرگونه حل و فصل پایدار تنها در صورتی ممکن است که اوکراین بی‌طرفی، خلع سلاح، زدودن اندیشه‌های نازی و واقعیت‌های سرزمینی موجود را بپذیرد.

منبع: آرتی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، دیمیتری کولبا ، خدمت سربازی
خبرهای مرتبط
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین باید بخشی از دفاع اتحادیه اروپا باشد
زلنسکی: اوکراین نمی‌تواند زمین‌هایش را به روسیه واگذار کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد