باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان «گزارشگران بدون مرز» روز سهشنبه اعلام کرد که اسرائیل مسئول نزدیک به نیمی از کل روزنامهنگاران کشته شده در سراسر جهان در سال جاری است، با ۲۹ روزنامهنگار که توسط نیروهایش در غزه به قتل رسیدهاند.
این گروه مدافع آزادی رسانه که مقر آن در پاریس است، در گزارش سالانه خود گفت که شمار کل روزنامهنگاران کشته شده در سراسر جهان در سال جاری به ۶۷ نفر رسیده است که اندکی از ۶۶ نفر کشته شده در سال ۲۰۲۴ بیشتر است.
این گروه در گزارش خود که مرگها در ۱۲ ماه از دسامبر ۲۰۲۴ را ثبت کرده، اعلام کرد نیروهای اسرائیلی ۴۳ درصد از کل آمار را به خود اختصاص دادهاند و آنها را «بدترین دشمن روزنامهنگاران» کرده است.
مرگبارترین حمله منفرد، یک حمله موسوم به «دوبل-تپ» به یک بیمارستان در جنوب غزه در ۲۵ اوت بود که پنج روزنامهنگار از جمله دو همکار خبرگزاریهای بینالمللی رویترز و آسوشیتدپرس را کشت.
در مجموع، از زمان آغاز خصومتها در غزه در اکتبر ۲۰۲۳، نزدیک به ۲۲۰ روزنامهنگار کشته شدهاند که بر اساس دادههای گزارشگران بدون مرز، اسرائیل را برای سومین سال متوالی به بزرگترین قاتل روزنامهنگاران در سراسر جهان تبدیل کرده است.
روزنامهنگاران خارجی هنوز قادر به سفر به غزه نیستند - مگر اینکه در تورهای به شدت کنترلشده سازمانیافته توسط ارتش اسرائیل شرکت کنند - علیرغم درخواستهای گروههای رسانهای و سازمانهای آزادی مطبوعات برای دسترسی.
در بخش دیگری از گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، این گروه گفت که سال ۲۰۲۵ مرگبارترین سال در مکزیک در حداقل سه سال گذشته بوده است، با کشته شدن نه روزنامهنگار در آنجا، علیرغم وعدههای کلودیا شینبام، رئیسجمهور چپگرا، برای کمک به محافظت از آنان.
بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، اوکراین جنگزده (سه روزنامهنگار کشته شده) و سودان (چهار روزنامهنگار کشته شده) دیگر خطرناکترین کشورهای جهان برای گزارشگران هستند.
تعداد کل مرگومیر در سال گذشته به طور قابل توجهی کمتر از اوج ۱۴۲ روزنامهنگار کشته شده در سال ۲۰۱۲ است که عمدتاً با جنگ داخلی سوریه مرتبط بود، و پایینتر از میانگین سالانه حدود ۸۰ کشته از سال ۲۰۰۳ است.
گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز همچنین شمار روزنامهنگاران زندانی شده در سراسر جهان به دلیل کارشان را محاسبه میکند که بر اساس آمار این گروه، چین (۱۲۱ نفر)، روسیه (۴۸ نفر) و میانمار (۴۷ نفر) مخالفترین کشورها با روزنامه نگاران هستند.
این گزارش گفت که تا تاریخ ۱ دسامبر ۲۰۲۵، ۵۰۳ روزنامهنگار در ۴۷ کشور جهان بازداشت شدهاند.
