باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی چهلودومین دوره مسابقههای بینالمللی قرآن کریم با حضور شرکتکنندگانی از کشورهای هند، اردن، عمان، یمن، مصر، لیبی و چند کشور دیگر آغاز شده است. این مرحله در دو بخش پایش و داوری برگزار میشود.
براساس برنامهریزی انجامشده، پایش حفظ از ۱۵ تا ۲۰ آذر ماه، غیر حضوری و آنلاین در حال برگزاری است، همچنین داوری رشتههای حفظ، ترتیل و تحقیق از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه انجام میشود. شرکتکنندگان فایلهای تلاوت خود را پیشتر برای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف ارسال کردهاند.
در این دوره از رقابتها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران شامل ندا مرادی در رشته ترتیل، زهرا انصاری و محمدمهدی رضایی در رشته حفظ قرآن، مهدی فروغی در رشته ترتیل و سیدجاسم موسوی در رشته قرائت تحقیق، به مصاف دیگر شرکتکنندگان میروند.
هیئت داوران این رقابتها در بخش آقایان شامل؛ محمدرضا ابوالقاسمی بهعنوان رئیس هیئت داوران، حیدر کسمایی ناظر فنی، عباس امامجمعه داور تجوید، سعید رحمانی داور وقف و ابتدا، امیر آقایی داور صحت حفظ، امین پویا داور صوت، صالح اطهریفرد داور لحن و سیداحمد مقیمی رئیس کمیته فنی است.
همچنین در بخش بانوان، حوریه عقبایی ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد و فاطمهسادات حسینیفر بهعنوان ناظر فنی حضور دارد. هاجر عزتپژوه داور تجوید، فاطمه پرویزینصرت داور وقف و ابتدا، نجمه شبانیقهرودی داور صحت حفظ، رضوان جلالیفر داور صوت و سمانه کوچکی داور لحن این دوره از رقابتها هستند.
مرحله نهایی مسابقهها را مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، پس از جمعبندی و اعلام نتایج مرحله مقدماتی برگزار خواهد کرد.