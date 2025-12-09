مرحله مقدماتی چهل‌ودومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کریم ایران با حضور شرکت‌کنندگانی از کشور‌های مختلف آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی چهل‌ودومین دوره مسابقه‌های بین‌المللی قرآن کریم با حضور شرکت‌کنندگانی از کشور‌های هند، اردن، عمان، یمن، مصر، لیبی و چند کشور دیگر آغاز شده است. این مرحله در دو بخش پایش و داوری برگزار می‌شود.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پایش حفظ از ۱۵ تا ۲۰ آذر ماه، غیر حضوری و آنلاین در حال برگزاری است، همچنین داوری رشته‌های حفظ، ترتیل و تحقیق از ۲۲ تا ۲۶ آذرماه انجام می‌شود. شرکت‌کنندگان فایل‌های تلاوت خود را پیش‌تر برای مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف ارسال کرده‌اند.

در این دوره از رقابت‌ها، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران شامل ندا مرادی در رشته ترتیل، زهرا انصاری و محمدمهدی رضایی در رشته حفظ قرآن، مهدی فروغی در رشته ترتیل و سیدجاسم موسوی در رشته قرائت تحقیق، به مصاف دیگر شرکت‌کنندگان می‌روند.

هیئت داوران این رقابت‌ها در بخش آقایان شامل؛ محمدرضا ابوالقاسمی به‌عنوان رئیس هیئت داوران، حیدر کسمایی ناظر فنی، عباس امام‌جمعه داور تجوید، سعید رحمانی داور وقف و ابتدا، امیر آقایی داور صحت حفظ، امین پویا داور صوت، صالح اطهری‌فرد داور لحن و سیداحمد مقیمی رئیس کمیته فنی است.

همچنین در بخش بانوان، حوریه عقبایی ریاست هیئت داوران را بر عهده دارد و فاطمه‌سادات حسینی‌فر به‌عنوان ناظر فنی حضور دارد. هاجر عزت‌پژوه داور تجوید، فاطمه پرویزی‌نصرت داور وقف و ابتدا، نجمه شبانی‌قهرودی داور صحت حفظ، رضوان جلالی‌فر داور صوت و سمانه کوچکی داور لحن این دوره از رقابت‌ها هستند.

مرحله نهایی مسابقه‌ها را مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، پس از جمع‌بندی و اعلام نتایج مرحله مقدماتی برگزار خواهد کرد.

 
برچسب ها: مسابقات قرآن ، قرآن کریم
خبرهای مرتبط
چرا «مُترفین» و ثروتمندانِ بی‌درد همیشه مقابل پیامبران هستند؟
امیر سرتیپ چشک:
دفاع در اسلام حفظ کرامت انسان و جهاد در همه عرصه‌هاست
تجلیل از رتبه‌های برتر قم در مسابقات ملی و بین‌المللی قرآن کریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
از سعدی و حافظ تا مختومقلی و یعقوب لیث؛ مفاخر تاریخی در صف بررسی + فیلم
بخش دیگرگونه‌های اجرایی نفسی تازه به جشنواره کودک و نوجوان همدان می‌دهد 
«کافه مستند» میزبان علاقه‌مندان مستند می‌شود
آخرین اخبار
«کافه مستند» میزبان علاقه‌مندان مستند می‌شود
بخش دیگرگونه‌های اجرایی نفسی تازه به جشنواره کودک و نوجوان همدان می‌دهد 
از سعدی و حافظ تا مختومقلی و یعقوب لیث؛ مفاخر تاریخی در صف بررسی + فیلم
آغاز فصل تازه‌ای از قصه‌گویی در شب‌های طولانی زمستان
همکاری‌های مرزی در رشد اقتصادی شرط لازم برای جهش گردشگری است
رئیس رسانه ملی فردا به دانشگاه شهید بهشتی می‌رود
رونمایی از پوستر مستند «کد ۷۰۰»
گلستان در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید سریال‌های تلویزیونی + فیلم
آغاز پخش زنده «رادیو قرآن ۲» با شعار «فرصتی نو در مسیر تلاوت»
کتاب «نود و نهمین نفر» در کمتر از یک‌ماه به چاپ دوم رسید
خاطره بازی با بهترین موسیقی‌های تاریخ سینما
پای مجریان هوش ساخته شده به شبکه جام‌جم باز شد + فیلم
جای خالی مستندی با محوریت آلودگی هوا در جشنواره سینما حقیقت/ احتمال نمایش اثر آتنبرو یا مستندی از جنگ ۱۲ روزه در افتتاحیه
پوستر مستند «آگیرا» رونمایی شد
مهاجرت دغدغه اصلی برنامه «مغزهایی که در چمدان جا نشد»
فیلم‌های مُکری و فرهادی و دیگران در جشنواره «کرالا»
پدیده پاییزی رسانه ملی؛ «خط قرمز» در صدر بازدید‌ها و تعامل‌ها در شبکه‌های اجتماعی
دیدار گروه‌های دانش‌آموزی با مادران و همسران شهدا