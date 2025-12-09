باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که ممنوعیت معاملات سهام توسط اتباع خارجی از «کشورهای غیردوست» را تمدید میکند.
این ممنوعیت شامل سهام متعلق به خارجیها در شرکتهای راهبردی در بخشهای سوخت و انرژی میشود و به عنوان پاسخ مسکو به اقدامات «غیردوستانه» برخی کشورهای خارجی و سازمانهای بینالمللی صورت میگیرد.
روسیه این محدودیتها را در سال ۲۰۲۲ از طریق یک فرمان ریاست جمهوری وضع کرد که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ تمدید شد. با تمدید اخیر، فرمان پوتین تا سال ۲۰۲۷ منقضی خواهد شد.
منبع: تاس