رئیس‌جمهور روسیه، با امضای فرمانی، ممنوعیت معاملات سهام اتباع و شرکت‌های «کشور‌های غیردوست» در شرکت‌های راهبردی بخش سوخت و انرژی این کشور را تا سال ۲۰۲۷ تمدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز دوشنبه فرمانی را امضا کرد که ممنوعیت معاملات سهام توسط اتباع خارجی از «کشور‌های غیردوست» را تمدید می‌کند.

این ممنوعیت شامل سهام متعلق به خارجی‌ها در شرکت‌های راهبردی در بخش‌های سوخت و انرژی می‌شود و به عنوان پاسخ مسکو به اقدامات «غیردوستانه» برخی کشور‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد.

روسیه این محدودیت‌ها را در سال ۲۰۲۲ از طریق یک فرمان ریاست جمهوری وضع کرد که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ تمدید شد. با تمدید اخیر، فرمان پوتین تا سال ۲۰۲۷ منقضی خواهد شد.

منبع: تاس

برچسب ها: رئیس جمهور روسیه ، روسیه و غرب
خبرهای مرتبط
اروپا در روزهای آینده برای توقیف دارایی‌های روسیه توافق می‌کند
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
زلنسکی: اوکراین نمی‌تواند زمین‌هایش را به روسیه واگذار کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد