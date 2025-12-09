باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهروز آذر، معاون امور زنان ریاستجمهوری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اصلاح قانون مهریه اظهار داشت:«این نگرانی که وجود دارد بسیار به حق است… متأسفانه قانون مهریه پیش از این طرح بود.
وی با تبیین تفاوت طرح و لایحه، توضیح داد که لایحه معمولاً با کار کارشناسی طولانیمدت از دولت منشأ میگیرد، در حالی که طرح ممکن است با پیشنهاد یک یا چند نماینده مجلس مطرح شود.
بهروز آذر ادامه داد: ما هم وقتی که در مجلس مطرح شد شنیدیم، توی اردیبهشت ماه بود. از اردیبهشت ماه جلسات متعددی گذاشتیم و برای ما اینطور مسجل شد که در یک مقطع کامل از کلیت این طرح خارج شده بود.
معاون امور زنان دولت، دو ایراد اصلی دولت به این طرح را چنین گفت: این موضوع اصلاً ربطی به محکومیتهای مالی ندارد و نباید در آن دخالت داده شود. مسئله مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمیتوان بدون اصلاح یا تغییر سایر اضلاع (نظیر حضانت و حق طلاق) تغییری در آن ایجاد کرد. اصلاحات باید به صورت متوازن انجام شود.
او بیان کرد:نقد دیگر این بود که این توافق، مسئلهای احوال شخصیهای بین زنان و مردان است و دولت نباید در آن دخالت کند.
وی با اشاره به اینکه کلیات طرح در ابتدا رأی آورد، گفت: متأسفانه دوباره ما در همزمان وقتی که در دیدار مقام معظم رهبری بودیم، اصلاً خبر نداشتیم، در مجلس دیدیم که خب این پیشنهاد مطرح شده و آنجا الان به تصویب رسیده است.
وی درباره اقدامات بعدی دولت اظهار داشت: «از اینجا به بعد اینکه دولت چه کار میتواند بکند، ما حتماً کمک میکنیم به کسانی که در اصلاح این [طرح] میتوانند مؤثر باشند؛ مثل عزیزان شورای نگهبان، مثل دوستان مجمع تشخیص مصلحت. ما اطلاعات و شواهدی که از رنجهایی که زنان در این موضوع میبینند حتماً در اختیارشان میگذاریم و امیدواریم که اینها را جدی بگیرند.