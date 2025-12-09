معاون امور بانوان ریاست جمهوری گفت: دولت برای اصلاح قانون مهریه ۱۴ سکه پا پیش گذاشته و در حال مذاکره با دستگاه‌های تأثیر گذار از جمله شواری نگهبان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بهروز آذر، معاون امور زنان ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص اصلاح قانون مهریه اظهار داشت:«این نگرانی که وجود دارد بسیار به حق است… متأسفانه  قانون مهریه پیش از این طرح بود.

وی با تبیین تفاوت طرح و لایحه، توضیح داد که لایحه معمولاً با کار کارشناسی طولانی‌مدت از دولت منشأ می‌گیرد، در حالی که طرح ممکن است با پیشنهاد یک یا چند نماینده مجلس مطرح شود.

بهروز آذر ادامه داد: ما هم وقتی که در مجلس مطرح شد شنیدیم، توی اردیبهشت ماه بود. از اردیبهشت ماه جلسات متعددی گذاشتیم و برای ما اینطور مسجل شد که در یک مقطع کامل از کلیت این طرح خارج شده بود.

معاون امور زنان دولت، دو ایراد اصلی دولت به این طرح را چنین  گفت: این موضوع اصلاً ربطی به محکومیت‌های مالی ندارد و نباید در آن دخالت داده شود. مسئله مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و نمی‌توان بدون اصلاح یا تغییر سایر اضلاع (نظیر حضانت و حق طلاق) تغییری در آن ایجاد کرد. اصلاحات باید به صورت متوازن انجام شود.

او بیان کرد:نقد دیگر این بود که این توافق، مسئله‌ای احوال شخصیه‌ای بین زنان و مردان است و دولت نباید در آن دخالت کند.

وی با اشاره به اینکه کلیات طرح در ابتدا رأی آورد، گفت: متأسفانه دوباره ما در همزمان وقتی که در دیدار مقام معظم رهبری بودیم، اصلاً خبر نداشتیم، در مجلس دیدیم که خب این پیشنهاد مطرح شده و آنجا الان به تصویب رسیده است.

وی درباره اقدامات بعدی دولت اظهار داشت: «از اینجا به بعد اینکه دولت چه کار می‌تواند بکند، ما حتماً کمک می‌کنیم به کسانی که در اصلاح این [طرح] می‌توانند مؤثر باشند؛ مثل عزیزان شورای نگهبان، مثل دوستان مجمع تشخیص مصلحت. ما اطلاعات و شواهدی که از رنج‌هایی که زنان در این موضوع می‌بینند حتماً در اختیارشان می‌گذاریم و امیدواریم که این‌ها را جدی بگیرند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: قانون مهریه ، مهریه
خبرهای مرتبط
شروط جدید برای تأسیس ایرلاین‌ها اعلام شد
شفاف سازی اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
بهبود وضعیت بازار مسکن در گرو اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۳۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
وقتی پسری موقع ازدواج با کتمان اعتیاد خود با عمر و جوانی یک خانواده بازی می‌کنه وموقعی که گند کارش میزنه بیرون اون موقع همون اعتیاد رو سپر ندادن حق دیگران قرار میده در حالی که همه چیز رو به نام مادرش میزنه.شما خودتون به عمر وجودی خود وخانوادتون چقدر قیمت میگذارید؟به خاطر 2هزار نفر با 40میلیون نفر بازی نکنید
۴
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۲ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
مطرح کردن این موضات اختلاف خانواده هارا بیشتر میکند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
زنان امورات گرفتند ولی بحال مردان
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
خواهشا مهریه ک تصویب شده دستکاری نکنید ۱۴ سکه هم زیاده مث اینکه خبر از قیمت سکه ک سز ب فلک زده ندارید
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۵ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
مهریه باید حذف بشه و حقوق زن و مرد برابر بشه و هنگام جدا شدن دارایی هر دو نفر تقسیم بر دو بشه مثل کشورای دیگه. بعد ببینیم کی جرات داره درخواست طلاق بده زن و مرد فرقی نمیکنه.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
بزرگی گفت ی سوزن به خودت بزن ی جوالدوز به مردم
خانم مدافع حقوق بانوان شما دوست دارید مردها رو برده زن ها کنید
به نظر شما عقلانی هست که هر مردی زیر حداقل پانزده میلیارد بدهی زنشه و جرات نفس کشیدن نداره یا شوهر خودت خیلی وضعش خوبه یا رقم میلیارد رو نمیشناسی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
خواهشاً دست به کاری نزنید که هر وقت کاری کردید گند زدید به زندگی ها
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
مهریه فقط مردها را در قبال زنها زیر بار بدهی سنگین میبرد و متعهد یا اسیر میکند زنها چه تضمینی در قبال مردها برای ماندن و زندگی کردن و فرزند آوری و تشکیل خانواده و انجام وظایف خود قرار میدهند .متاسفانه این یک بدهی یک طرفه و تعهد یکطرفه از طرف مردهاست و زن حرف وقت دوست داشت میتواند بدهی خود را بگیرد و به زندگی خود ادامه دهد.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
حرف حساب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
تنهایی کاری که دولت میتونه بکنه اینه که سکه بشه ۵۰ میلیون تا سکه رو به خانمها تقدیم کنند
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
ایووول
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
وضع اقتصادی رور درست کنید کاسبای تیبا سوار
۲
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۴ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
الان که دست شاسی بلند و لقسوز هاست
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
آخرین اخبار
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند
۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شده است
وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است
میزان واردات خودرو هیبریدی و برقی اعلام شد+ فیلم
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بدون نگرانی مطالبه‌گری کنید+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم