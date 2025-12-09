باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، از اجرای پویش «در سایه مادر» در شهرستان‌های مختلف استان همزمان با فرارسیدن روز زن و مادر خبر داد و گفت: و گفت: این پویش با هدف تقویت پوشش گیاهی، ترویج فرهنگ نهال‌کاری و پاسداشت مقام مادر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این برنامه شامل بذرکاری و نهال‌کاری همزمان است، اعلام کرد: در بخش بذرکاری، گونه‌ی بادامشک که از گونه‌های مقاوم، سازگار و بومی مناطق کوهستانی استان است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بخش نهال‌کاری نیز گونه‌هایی مانند سرو ، زردآلو، بادام، سنجد، پسته و زیتون کاشته می‌شود که هم از نظر سازگاری اقلیمی مناسب‌اند و هم در افزایش پوشش گیاهی استان نقش مهمی دارند.

نصرآبادی اجرای این پویش را طی چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری اعلام کرد و افزود:پنجشنبه ۲۰ آذر، ساعت ۱۰ صبح در شهرستان‌های بیرجند، قاین، سربیشه، نهبندان و درمیان مراسم نهال‌کاری و بذرکاری برگزار می‌شود. چهارشنبه نیز شهرستان‌های سرایان، فردوس، طبس و بشرویه میزبان این پویش خواهند بود.

مدیرکل منابع طبیعی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در حفظ منابع طبیعی خاطرنشان کرد:پویش در سایه مادر فرصتی است تا شهروندان با کاشت یک نهال یا پاشیدن بذر به نام مادران خود، یادگاری ماندگار در طبیعت ثبت کنند. این اقدام نمادین علاوه بر ارزش معنوی، گامی مؤثر برای افزایش پوشش گیاهی و بهبود شرایط محیط‌زیستی استان است.