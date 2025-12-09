سرپرست پارک علم و فناوری قم، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0645\u0631\u062a\u0636\u06cc \u06cc\u0648\u0633\u0641 \u0632\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0631\u067e\u0631\u0633\u062a \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0639\u0644\u0645 \u0648 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0642\u0645 \u0645\u0646\u0635\u0648\u0628 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0635\u0627\u0628 \u0637\u06cc \u062d\u06a9\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0639\u0644\u0648\u0645\u060c \u062a\u062d\u0642\u06cc\u0642\u0627\u062a \u0648 \u0641\u0646\u0627\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639:\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0642\u0645