سرپرست پارک علم و فناوری قم، با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرتضی یوسف زادی به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری قم منصوب شد.

این انتصاب طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای قم

برچسب ها: پارک علم وفناوری قم ، تحقیقات وفناوری
