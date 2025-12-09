باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه برپایی سلسله جلسات موسیقی محیطی «دلکوک» که به صورت فصلی میزبان علاقه‌مندان موسیقی می‌شود، اجراهای فصل پاییز، از ۲۳ تا ۲۸ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. این سلسله اجرا‌ها از ساعت ۱۹ شب‌های یاد شده مخاطبان و علاقمندان موسیقی محیطی را میزبانی می‌کنند.

عناوین اجراهای این فصل به شرح زیر است:

شبِ موسیقی جنوبی (یکشنبه ۲۳ آذر)، شبِ فلامنکو (دوشنبه ۲۴ آذر)، بتهوون در پاریس (سه‌شنبه ۲۵ آذر)، شبِ بتهوون (چهارشنبه ۲۶ آذر)، دگردیسی (پنجشنبه ۲۷ آذر)، شبِ خاطره‌ها (جمعه ۲۸ آذر).

برنامه اجراهای دلکوک در روزهای پایانی فصل‌ زمستان نیز، در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تماشای این برنامه‌ها برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.