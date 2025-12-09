پوستر مستند «شاخه‌ای روی آب» ساخته مشترک محسن اسلام زاده و محمدمهدی حبیبی در خصوص زندگی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت پوستر رسمی مستند سینمایی «شاخه‌ای روی آب» به کارگردانی محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده رونمایی شد.

این مستند که یکی از تولیدات مرکز مستند سوره در جریان دفاع مقدس ۱۲ روزه به شمار می‌رود، در نخستین نمایش رسمی خود در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت روی پرده می‌رود.

«شاخه‌ای روی آب» روایتی از زندگی شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی است که تلاش می‌کند با استفاده از به نمایش در آوردن برخی تصاویر برای نخستین بار، از زاویه‌ای متفاوت، تصویری متفاوت را از این شهید ارائه کند.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مستند، استفاده از تصاویر آرشیوی کمیاب است؛ تصاویری که در روزهای پس از حملات و از زیر آوار بیرون کشیده شد و تیم تولید پس از بازیابی و ترمیم، آنها را در کنار تصاویر تولیدی تازه در ساختار فیلم به‌کار گرفته است.

عوامل این مستند عبارتند از:

کارگردانان: محمدمهدی حبیبی، محسن اسلام زاده

تدوین: حمید مشایخی

تهیه کننده: محسن اسلام‌زاده

جانشین تهیه کننده: امیرحسین اوکاتی

نویسنده: حامد آبکنار

ناظر پروژه: سیدرضا منتظری

تحقیق و پژوهش: دکتر محمدمهدی اسلامی، پژمان عرب

گفتار متن: فریبا کوثری

فیلمبرداران: محمدمهدی حبیبی، محمدامین صدیقی مقدم

صدابردار: عباس عقبایی

طراحی و ترکیب صدا: محمد حسین ابراهیمی

برنامه ریز: سید محمد سجاد سیدصالحی

گرافیک: محمد رازقی

تولید: امجد خروشی، سعید مولوی

آرشیو: آرش نقیبی

اصلاح رنگ و نور: علیرضا مومن

مشاور هنری کارگردان: علیرضا عطاریانی

برچسب ها: سینما حقیقت ، جشنواره مستند
