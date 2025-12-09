مقام کوبایی با رد قاطعانه تماس بین واشنگتن و هاوانا بر حمایت کامل کوبا از ونزوئلا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت کوبا، از طریق جوزفینا ویدال فریرو، معاون وزیر امور خارجه قاطعانه آنچه را که «دروغهای ساختگی» با هدف تضعیف وحدت مردم و دولت ونزوئلا، ایجاد بهانههایی برای توجیه سیاستهای تهاجمی علیه آنها و تلاش برای متهم کردن کوبا در «ساختگیهای بیاساس» خواند، رد کرد.
فدررو اظهار داشت که «هیچ تماسی بین مقامات کوبایی و آمریکایی در مورد امور داخلی ونزوئلا صورت نگرفته است» و تأکید کرد که این ادعاها به دنبال «گمراه کردن افکار عمومی و تخریب وجهه هاوانا» هستند.
هاوانا تأیید کرد که حمایتش از ونزوئلا همچنان ثابت و تزلزلناپذیر است و افزود که هرگونه تلاشی برای سوءاستفاده از شرایط فعلی برای زیر سوال بردن همبستگی آن با انقلاب بولیواری «محکوم به شکست» است، به ویژه با توجه به چالشهای پیش روی آمریکای لاتین و کارائیب.
کوبا بار دیگر اتهاماتی را که سابقه آن در ترویج صلح و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه را هدف قرار میدهد، رد و خاطرنشان کرد که سازمانهای مربوطه آمریکایی «به خوبی از اثربخشی همکاری کوبا» در این زمینه آگاه هستند، پیش از آنکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به طور یکجانبه این همکاری را قطع کند.
این خبر پس از آن منتشر شد که رویترز به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که «عناصری در دولت کوبا» در بحبوحه افزایش فشار آمریکا بر نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا مذاکرات محرمانهای را با مقامات آمریکایی برای بحث در مورد آینده اینکشور انجام دادهاند.
این منابع که ناشناس ماندند، ادعا کردند که این مذاکرات «گزینه گذار سیاسی در ونزوئلا را که شامل ماندن مادورو در قدرت نباشد» بررسی کرده است.
منبع: المیادین