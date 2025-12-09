مقام کوبایی با رد قاطعانه تماس بین واشنگتن و هاوانا بر حمایت کامل کوبا از ونزوئلا تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت کوبا، از طریق جوزفینا ویدال فریرو، معاون وزیر امور خارجه قاطعانه آنچه را که «دروغ‌های ساختگی» با هدف تضعیف وحدت مردم و دولت ونزوئلا، ایجاد بهانه‌هایی برای توجیه سیاست‌های تهاجمی علیه آنها و تلاش برای متهم کردن کوبا در «ساختگی‌های بی‌اساس» خواند، رد کرد.

فدررو اظهار داشت که «هیچ تماسی بین مقامات کوبایی و آمریکایی در مورد امور داخلی ونزوئلا صورت نگرفته است» و تأکید کرد که این ادعا‌ها به دنبال «گمراه کردن افکار عمومی و تخریب وجهه هاوانا» هستند.

هاوانا تأیید کرد که حمایتش از ونزوئلا همچنان ثابت و تزلزل‌ناپذیر است و افزود که هرگونه تلاشی برای سوءاستفاده از شرایط فعلی برای زیر سوال بردن همبستگی آن با انقلاب بولیواری «محکوم به شکست» است، به ویژه با توجه به چالش‌های پیش روی آمریکای لاتین و کارائیب.

کوبا بار دیگر اتهاماتی را که سابقه آن در ترویج صلح و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه را هدف قرار می‌دهد، رد و خاطرنشان کرد که سازمان‌های مربوطه آمریکایی «به خوبی از اثربخشی همکاری کوبا» در این زمینه آگاه هستند، پیش از آنکه مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، به طور یکجانبه این همکاری را قطع کند. 

این خبر پس از آن منتشر شد که رویترز به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که «عناصری در دولت کوبا» در بحبوحه افزایش فشار آمریکا بر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا مذاکرات محرمانه‌ای را با مقامات آمریکایی برای بحث در مورد آینده این‌کشور انجام داده‌اند.

این منابع که ناشناس ماندند، ادعا کردند که این مذاکرات «گزینه گذار سیاسی در ونزوئلا را که شامل ماندن مادورو در قدرت نباشد» بررسی کرده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: ونزوئلا و آمریکا ، آمریکای لاتین
خبرهای مرتبط
مخالفت پکن با دخالت در امور ونزوئلا
غروب دیپلماسی؛ دیکته واشنگتن به قاره جنوب 
هشدار ترامپ به نظامیان آمریکایی درباره نافرمانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد