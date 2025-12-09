باشگاه خبرنگاران جوان- استاندار کرمان با اشاره به سابقه فعالیت بنیاد مستضعفان در قلعه‌گنج اظهار داشت: مهمترین مشکل برنامه‌های قبلی این بود که جامعه محلی درگیر موضوع توسعه و رفع محرومیت‌ها و ایجاد اشتغال نشد.

محمدعلی طالبی صبح سه‌شنبه ۱۸ آذر ماه در نشست شورای اداری استان با حضور رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنیاد مستضعفان دارای تجربه خوبی در حوزه محرومیت‌زدایی بوده و اتفاق مبارک امروز، همراه با برنامه‌های تحولی در حال اجرای استان، به رشد و پیشرفت بیشتر استان کمک شایانی خواهد کرد.

وی افزود: تجارب ابتری در کرمان از فعالیت بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه‌گنج با وجود همه زحمات شاهد بودیم که تحول مورد انتظار حاصل نشد.

استاندار کرمان گفت: اقدامات شاخصی در توسعه اقتصاد محلی و اشتغال پایدار می‌تواند انجام شود که مسیر آن به خوبی طراحی و منابع آن نیز در بنیاد و حوزه مسولیت اجتماعی پیش‌بینی شده است.

منبع: استانداری