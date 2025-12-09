رئیس پلیس فتا تهران از دستگیری یک پزشک‌نمای فعال در اینستاگرام خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به فردی است که بدون داشتن صلاحیت علمی، خود را پزشک معرفی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری یک پزشک‌نمای فعال در اینستاگرام خبر داد و اظهار کرد: پرونده‌ای که ملاحظه کردید مربوط به فردی (مهدی عربلو) است که بدون داشتن صلاحیت علمی و تخصص پزشکی، در فضای مجازی خود را پزشک معرفی کرده و با تبلیغات گسترده، اقدام به جذب بیمار کرده بود. این فرد توسط همکارانم شناسایی و بازداشت شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پلیس فتا، رسیدگی به پرونده‌های سلامت‌محور است، افزود: موضوعاتی که به جان و سلامت مردم مرتبط است، برای پلیس فتا اولویت مطلق دارد. طی سال‌های اخیر طرح‌های متعددی در این حوزه انجام شده و همواره برخورد با افراد سودجو و پزشک‌نما از برنامه‌های اصلی ما بوده است.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: با گسترش شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص اینستاگرام، شاهد افزایش فعالیت پزشک‌نماها، پزشک‌بلاگر‌ها و دلالان بیمار هستیم. این افراد بدون صلاحیت، از ناآگاهی مردم سوء‌استفاده کرده و حتی از نام و مهر برخی پزشکان برای فریب افراد بهره می‌برند.

۵۰ شاکی؛ مدرک متهم فقط دیپلم!

وی درباره مهدی عربلو گفت: این فرد فقط مدرک دیپلم داشت، اما خود را پزشک معرفی می‌کرد و در فضای مجازی تبلیغات حرفه‌ای انجام می‌داد. متأسفانه بیش از ۵۰ نفر از شهروندان فریب او را خورده‌اند و حتی برخی پزشکان نیز با در اختیار گذاشتن مهر پزشکی، به نوعی ابزار ارتکاب جرم او شده‌اند.

رئیس پلیس فتا تهران افزود: پزشکی که متهم از مهر او سوءاستفاده کرده بود، بازداشت شد و پروانه طبابتش نیز توسط نظام پزشکی به صورت مادام‌العمر باطل شد. چند پزشک دیگر نیز که هویت و مهرشان در اختیار این فرد قرار گرفته بود، در مقام متهم احضار و بازجویی شده‌اند.

سردار معظمی گودرزی گفت: یکی از اتاق عمل‌هایی که این فرد در آن اقدام به جراحی می‌کرد، با حضور بازپرس و مأموران پلیس فتا در حین عمل بازدید و در حال حاضر پلمب شده است. فیلم‌هایی وجود دارد که در آن خود را فوق‌تخصص معرفی کرده، درحالی‌که تمام مدارک تحصیلی او جعلی بوده و تنها مدرک معتبرش دیپلم است.

چرا تصویر متهم بدون پوشش منتشر شد؟

وی در توضیح انتشار تصویر متهم بدون پوشش چهره اظهار کرد: این اقدام با دستور قضایی انجام شده است. متهم دارای سابقه کیفری بوده و علیرغم برخورد‌های قانونی در گذشته، دوباره به چرخه جرم بازگشته است؛ بنابراین لازم بود چهره او برای جلوگیری از تکرار این فریب‌کاری‌ها قابل شناسایی باشد.

رئیس پلیس فتا تهران تأکید کرد: احتمال می‌دهیم افراد بیشتری قربانی این فرد شده باشند. اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند به پلیس فتا تهران یا دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند. با توجه به کارگروه مشترک پلیس فتا و دادسرای تخصصی، این قبیل پرونده‌ها بدون فوت وقت رسیدگی می‌شود.

سردار معظمی گودرزی با هشدار به شهروندان گفت: بسیاری از پیج‌های اینستاگرامی که در حوزه درمان تبلیغ می‌کنند، دلال بیمار هستند و هیچ‌گونه صلاحیت تخصصی ندارند. مردم آگاهند که پزشک واقعی نیازی به این حجم تبلیغات ندارد و بسیاری از این تبلیغات صرفاً برای جذب دنبال‌کننده یا هدایت بیمار به مطب‌های زیرزمینی است.

وی در پایان تأکید کرد: تمام ادله پرونده علیه این فرد روشن است. بار‌ها بازداشت شده، اما به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌ها دوباره به جرم بازگشته بود. امیدواریم با اطلاع‌رسانی انجام‌شده، هیچ فرد دیگری قربانی فعالیت‌های این‌چنینی نشود.

منبع: پلیس فتا

برچسب ها: پلیس فتا ، پزشک نما
خبرهای مرتبط
هشدار پلیس فتا درباره پیامک‌های جعلی ثبت‌نام نهضت ملی مسکن
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری در سایت‌های فروشگاهی
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
تنفس هوای مطلوب در تهران
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
آخرین اخبار
ردپای سرکرده باند سرقت طلا در مرگ همسرش
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
انسجام مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد
لزوم تقویت نیرو‌های متخصص در سازمان مشاور فنی و مهندسی
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
تنفس هوای مطلوب در تهران
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده