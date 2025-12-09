باشگاه خبرنگاران جوان - سردار داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دستگیری یک پزشک‌نمای فعال در اینستاگرام خبر داد و اظهار کرد: پرونده‌ای که ملاحظه کردید مربوط به فردی (مهدی عربلو) است که بدون داشتن صلاحیت علمی و تخصص پزشکی، در فضای مجازی خود را پزشک معرفی کرده و با تبلیغات گسترده، اقدام به جذب بیمار کرده بود. این فرد توسط همکارانم شناسایی و بازداشت شد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پلیس فتا، رسیدگی به پرونده‌های سلامت‌محور است، افزود: موضوعاتی که به جان و سلامت مردم مرتبط است، برای پلیس فتا اولویت مطلق دارد. طی سال‌های اخیر طرح‌های متعددی در این حوزه انجام شده و همواره برخورد با افراد سودجو و پزشک‌نما از برنامه‌های اصلی ما بوده است.

رئیس پلیس فتا تهران گفت: با گسترش شبکه‌های اجتماعی، به‌خصوص اینستاگرام، شاهد افزایش فعالیت پزشک‌نماها، پزشک‌بلاگر‌ها و دلالان بیمار هستیم. این افراد بدون صلاحیت، از ناآگاهی مردم سوء‌استفاده کرده و حتی از نام و مهر برخی پزشکان برای فریب افراد بهره می‌برند.

۵۰ شاکی؛ مدرک متهم فقط دیپلم!

وی درباره مهدی عربلو گفت: این فرد فقط مدرک دیپلم داشت، اما خود را پزشک معرفی می‌کرد و در فضای مجازی تبلیغات حرفه‌ای انجام می‌داد. متأسفانه بیش از ۵۰ نفر از شهروندان فریب او را خورده‌اند و حتی برخی پزشکان نیز با در اختیار گذاشتن مهر پزشکی، به نوعی ابزار ارتکاب جرم او شده‌اند.

رئیس پلیس فتا تهران افزود: پزشکی که متهم از مهر او سوءاستفاده کرده بود، بازداشت شد و پروانه طبابتش نیز توسط نظام پزشکی به صورت مادام‌العمر باطل شد. چند پزشک دیگر نیز که هویت و مهرشان در اختیار این فرد قرار گرفته بود، در مقام متهم احضار و بازجویی شده‌اند.

سردار معظمی گودرزی گفت: یکی از اتاق عمل‌هایی که این فرد در آن اقدام به جراحی می‌کرد، با حضور بازپرس و مأموران پلیس فتا در حین عمل بازدید و در حال حاضر پلمب شده است. فیلم‌هایی وجود دارد که در آن خود را فوق‌تخصص معرفی کرده، درحالی‌که تمام مدارک تحصیلی او جعلی بوده و تنها مدرک معتبرش دیپلم است.

چرا تصویر متهم بدون پوشش منتشر شد؟

وی در توضیح انتشار تصویر متهم بدون پوشش چهره اظهار کرد: این اقدام با دستور قضایی انجام شده است. متهم دارای سابقه کیفری بوده و علیرغم برخورد‌های قانونی در گذشته، دوباره به چرخه جرم بازگشته است؛ بنابراین لازم بود چهره او برای جلوگیری از تکرار این فریب‌کاری‌ها قابل شناسایی باشد.

رئیس پلیس فتا تهران تأکید کرد: احتمال می‌دهیم افراد بیشتری قربانی این فرد شده باشند. اگر کسی شکایتی دارد می‌تواند به پلیس فتا تهران یا دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کند. با توجه به کارگروه مشترک پلیس فتا و دادسرای تخصصی، این قبیل پرونده‌ها بدون فوت وقت رسیدگی می‌شود.

سردار معظمی گودرزی با هشدار به شهروندان گفت: بسیاری از پیج‌های اینستاگرامی که در حوزه درمان تبلیغ می‌کنند، دلال بیمار هستند و هیچ‌گونه صلاحیت تخصصی ندارند. مردم آگاهند که پزشک واقعی نیازی به این حجم تبلیغات ندارد و بسیاری از این تبلیغات صرفاً برای جذب دنبال‌کننده یا هدایت بیمار به مطب‌های زیرزمینی است.

وی در پایان تأکید کرد: تمام ادله پرونده علیه این فرد روشن است. بار‌ها بازداشت شده، اما به دلیل بازدارنده نبودن مجازات‌ها دوباره به جرم بازگشته بود. امیدواریم با اطلاع‌رسانی انجام‌شده، هیچ فرد دیگری قربانی فعالیت‌های این‌چنینی نشود.

