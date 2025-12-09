مستند «میریام» که روایتی از حضور یک دختر ایرانی در بیروت در اوج جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان است، در بخش بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» رونمایی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «میریام» با روایتی انسانی و خطی داستانی، به مقطعی بحرانی از جنگ رژیم صهیونیستی با لبنان می‌پردازد. جایی که یک تماس غیرمنتظره، دختر ایرانی را در میانه روزهایی ملتهب راهی بیروت می‌کند.

مستند «میریام» با دنبال‌کردن مسیر حضور این دختر ایرانی در منطقه درگیر جنگ، به رخدادها، مشاهدات میدانی و تجربه‌های او در مواجهه با لحظات پرتنش می‌پردازد و سوالات و چالش های او را در آن روزهای حساس دنبال می‌کند.

مستند «میریام» محصول استودیو بیست‌ودو است و کارگردانی و تهیه‌کنندگی آن را سیدمحمدعلی صدری‌نیا بر عهده دارد. این مستند در بخش بلند نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند «سینماحقیقت» حضور دارد.

سانس‌های نمایش مستند «میریام» در پردیس سینمایی ملت چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۷:۳۰ و شنبه ۲۲ آذر ساعت ۱۵ اعلام شده است.

